Байерн едва не профука 3 гола аванс и даде много свидна жертва

Немският колос Байерн Мюнхен победи Айнтрахт Франкфурт с 3:2 като домакин в среща от 23-ия кръг на Бундеслигата. Баварците си осигуриха аванс от три гола до средата на втората част, но в последната четвърт от мача допуснаха отпускане, което едва не им коства трите точки. Все пак хората на Венсан Компани се съхраниха, но и дадоха много свидна жертва в лицето на Алфонсо Дейвис.

Байерн победи Айнтрахт в Бундеслигата

В 16-ата минута Александър Павлович откри, а четири минути по-късно Хари Кейн отбеляза редовния си гол, който бе под номер 501 в кариерата му. Преди срещата Кейн бе награден за достигането на границата от 500 гола. В началото на втората част Алфонсо Дейвис получи тежка контузия и бе принудително заменен, като изглежда, че отново ще отсъства дълго от терените, а това е неприятен удар за Компани особено заради ангажиментите на Байерн в Шампионска лига.

В 68-ата минута Кейн вкара за 3:0, но десетина минути по-късно Айнтрахт върна един гол чрез Буркард, който вкара от дузпа. В 86' пък Калимуендо вкара втори гол за гостите на "Алианц Арена". Главният съдия даде и 7 минути добавено време, в които най-добрият шанс се откри пред Марио Гьотце, но бившият ас на Байерн не успя да се разпише от изгодна позиция.

В класирането Байерн е лидер с 60 точки - с девет пред втория Борусия Дортмунд, който по-късно гостува на Лайпциг.

