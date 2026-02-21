21-годишната новоизгряла звезда на България пак подобри националния рекорд и стана балкански шампион

Новоизгрялата звезда на българската лека атлетика - Христо Илиев, отново подобри националния рекорд на България на 60 метра. Талантът от Сливен завоюва балканската титла с постижение от 6.53 секунди в сръбската столица Белград. Само преди десетина дни отново в западната ни съседка 21-годишният спринтьор записа 6.54 секунди и подобри с 4 стотни постижението на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 година в София.

Христо Илиев е балкански шампион!

Иначе другият българин във финала Никола Караманолов направи фалстарт и беше дисквалифициран. Среброто на 60 м при мъжете грабва словенецът Аней Чурин Прапотник с личен рекорд от 6.57 сек, а бронза заслужи турчинът Ертан Йозкан с 6.61 сек.

Успехът на Христо Илиев не е случаен. За него 2026-а започна със силното 6.69 на турнир "Академик". Няколко седмици по-късно на Националния шампионат под 20 години доказа, че е в отлична форма, и записа 6.66 секунди. Седмица по-късно свали още няколко стотни от върховото си постижение пред погледа на родните рекордьори в дисциплината - 6.61 секунди, което бе четвърти резултат във вечната ранглиста на България. Впоследствие дойдоха двете поправки на националния рекорд.

Сребро за Андреа Савова

По-рано през деня Андреа Савова спечели първия медал за България на Балканиадата по лека атлетика. Тя се окичи със среброто на 400 метра при жените с резултат 54.40 секунди. В тази дисциплина триумфира туркинята Еда Нур Тулум, която стана шампионка с 54.17 сек. Нейната сънародничка Елиф Полат взе бронза с 54.60 сек. Кристен Радуканова завърши осма във финала на 60 м при жените със 7.52 сек.

