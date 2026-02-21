Спорт:

21-годишната новоизгряла звезда на България пак подобри националния рекорд и стана балкански шампион

21 февруари 2026, 17:55 часа 479 прочитания 0 коментара
21-годишната новоизгряла звезда на България пак подобри националния рекорд и стана балкански шампион

Новоизгрялата звезда на българската лека атлетика - Христо Илиев, отново подобри националния рекорд на България на 60 метра. Талантът от Сливен завоюва балканската титла с постижение от 6.53 секунди в сръбската столица Белград. Само преди десетина дни отново в западната ни съседка 21-годишният спринтьор записа 6.54 секунди и подобри с 4 стотни постижението на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 година в София.

Христо Илиев е балкански шампион!

Иначе другият българин във финала Никола Караманолов направи фалстарт и беше дисквалифициран. Среброто на 60 м при мъжете грабва словенецът Аней Чурин Прапотник с личен рекорд от 6.57 сек, а бронза заслужи турчинът Ертан Йозкан с 6.61 сек.

Христо Илиев

Успехът на Христо Илиев не е случаен. За него 2026-а започна със силното 6.69 на турнир "Академик". Няколко седмици по-късно на Националния шампионат под 20 години доказа, че е в отлична форма, и записа 6.66 секунди. Седмица по-късно свали още няколко стотни от върховото си постижение пред погледа на родните рекордьори в дисциплината - 6.61 секунди, което бе четвърти резултат във вечната ранглиста на България. Впоследствие дойдоха двете поправки на националния рекорд.

Сребро за Андреа Савова

По-рано през деня Андреа Савова спечели първия медал за България на Балканиадата по лека атлетика. Тя се окичи със среброто на 400 метра при жените с резултат 54.40 секунди. В тази дисциплина триумфира туркинята Еда Нур Тулум, която стана шампионка с 54.17 сек. Нейната сънародничка Елиф Полат взе бронза с 54.60 сек. Кристен Радуканова завърши осма във финала на 60 м при жените със 7.52 сек. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Алекс Начева влиза във форма: Записа личен рекорд за сезона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лека атлетика Христо Илиев
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес