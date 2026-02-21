Грешните сметки за ток за януари били под 1%, обмислят такса електромер за 5 евро

Грешки със сметките за ток са възможни само в единични случаи, а грешката на България е, че няма такса електромер, която може да е 5 евро. Това заяви председателят на Надзорния съвет на ЕРМ "Запад" пред БНТ.

"КЕВР провери и над деветдесет и няколко процента нямат основание. Едва под 1% от жалбите, подавани за надписани сметки, имат основание, цялата истерия със сметките за ток не съществува, категоричен е Христов.

Според него през декември потреблението на ток нараства с 30% заради по-студения месец в сравнение с ноември. През януари и февруари - също. В момента спрямо януари - около 5-6%.

"Българинът все повече се отоплява на ток. Все по-малко са хората на централно парно. Потреблението ще расте - средно до 10-20 пъти повече, когато са на ток. През януари сметките са по-високи и заради празниците. Сметките зависят от времето навън", смята още Христов.

Снимка: iStock

Начинът, по който се изчисляват сметките, е изключително регламентиран. "За мен по-скоро кандидат-депутати искат да се упражняват нещо. Милите, като няма какво да говорят, говорят за сметките за ток", допълни той.

Със сметките не можело да се излъже, не можели да се надпишат. Всичко идвало от повишената консумация, казва още Христов.