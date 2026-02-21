Себастиан Фетел прогнозира нов шампион във Формула 1 през 2026 година

С новите правила, които ще променят конкурентната класация, Формула 1 е изпълнена със спекулации. Тестовете в Бахрейн дадоха някои насоки, но не и категорични отговори. И в сезон, който обещава да промени изцяло стартовата решетка, четирикатният световен шампион Себастиан Фетел реши да се довери на инстинкта си, а не на слуховете и направи смела прогноза за титлата при пилотите. Германецът не заложи на Макс Верстапен или действащия шампион Ландо Норис, нито съотборника му в Макларън - Оскар Пиастри. Вместо това Фетел каза, че интуицията му сочи категорично към Джордж Ръсел.

Фетел: Джордж Ръсел ще постигне най-голям успех тази година

В интервю за ServusTV Фетел внимателно прецени ситуацията, преди да се спре на своя избор: "От една страна, въз основа на това, което се вижда досега, вероятно не е лош избор да се заложи на Мерцедес. Но съвсем съзнателно Макларън също използва двигатели на Мерцедес и те не се представят зле през последните години. Въпреки това, аз бих избрал Джордж, защото го считам за много интелигентен, защото знам колко упорито работи върху себе си и защото мисля, че е достатъчно умен, за да разбере какво лично може да допринесе като пилот, за да направи разликата. Има няколко пилоти, които могат да го направят, но в настоящата ситуация интуицията ми подсказва, че Джордж, заедно с Мерцедес, ще постигне най-голям успех тази година."

Това не е просто учтива подкрепа - това е изчислено признание за интелекта и упорития труд на Ръсел. Фетел не подкрепя само колата. Той подкрепя пилота в нея. Подтекстът? При промяна на правилата най-умните оператори често се издигат най-бързо. От своя страна, Ръсел не се оставя да бъде завлечен от похвалите. По време на тестовете в Бахрейн британецът се концентрираше върху основите, а не върху славата. Пилотът на "сребърните стрели" направи най-много обиколки в сутрешната сесия на предпоследния ден, като наблегна върху разбиране на болида и актуализациите по него, вместо на чистото представяне.

Измерван. Методичен. Фокусиран. Точно тези качества според Фетел могат да наклонят везните в сезон, в който всички започват от нулата. В една година, изпълнена с неизвестни, 53-кратният победител в Гран при е взел решението си. И ако инстинктът на Себ се окаже правилен, 2026 г. може най-накрая да принадлежи на Джордж Ръсел. Самият той обаче смята, че разликата между един от отборите и останалите е "плашеща".