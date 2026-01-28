Топ 10 на най-излъчваните песни в България за 2025 (ВИДЕО)

Официалната класация на ПРОФОН за най-излъчваните песни в българския радио и телевизионен ефир през 2025 г. вече е факт. „Apt.“ на Rosé и Bruno Mars е най-въртяното парче в България през изминалата година, като песента е била пусната близо 16 000 пъти. На второ място е Ed Sheeran с „Azizam“, а третото заема Teddy Swims със сингъла „Bad Dreams“.
Най-излъчваната българска песен в годишната класация на ПРОФОН е „Носталгия“ на Elizabet – с близо 10 000 завъртания в радио и телевизионния ефир. На второ място са Veniamin и Eva Lea (Ева Пармакова) с „Как да спра да те обичам“, а третата позиция е за дуета Tino и Vall (Валерия Войкова) с „Вечност или?“.
Годишната класация на ПРОФОН се изготвя от данни, предоставени от глобалната компания за музикални технологии BMAT Music Innovators. BMAT създава официални класации в над 35 държави и предоставя услуги на повече от 140 организации за колективно управление на права в света. Класацията на ПРОФОН обхваща периода 01/01/2025 - 31/12/2025 и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията в ефира на над 50 телевизионни канала и радиостанции.
TОП 10 Airplay за 2025 година:
1. Apt. – Rosé & Bruno Mars
2. Azizam – Ed Sheeran
3. Bad Dreams – Teddy Swims
4. Anxiety – Doechii
5. Yamore – Moblack, Salif Keita, Cesária Évora, Benja (Nl), Franc Fala
6. Abracadabra – Lady Gaga
7. I Adore You – Hugel, Topic, Arash, Daecolm
8. Die with a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
9. Sports Car – Tate Mcrae
10. Blessings – Calvin Harris, Clementine Douglas
TOP 10 BG Airplay за 2025 година:
1 . Носталгия – Elizabet
2. Как да спра да те обичам – Veniamin x Eva Lea
3. Вечност или? – Tino x Vall
4. Налей – Robi x Tino
5. Нито миг – Grafa x Dara Ekimova
6. Вълк – РУШИ
7. Мале – Robi x Mona
8. C'est La Vie – Dara Ekimova
9. Пак си тук – Nicka
10. Хъни – Dara Ekimova
