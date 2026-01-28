Топ 10 на най-излъчваните песни в България за 2025 (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

28 януари 2026, 19:24 часа 361 прочитания 0 коментара
Официалната класация на ПРОФОН за най-излъчваните песни в българския радио и телевизионен ефир през 2025 г. вече е факт. „Apt.“ на Rosé и Bruno Mars е най-въртяното парче в България през изминалата година, като песента е била пусната близо 16 000 пъти. На второ място е Ed Sheeran с „Azizam“, а третото заема Teddy Swims със сингъла „Bad Dreams“.

Най-излъчваната българска песен в годишната класация на ПРОФОН е „Носталгия“ на Elizabet – с близо 10 000 завъртания в радио и телевизионния ефир. На второ място са Veniamin и Eva Lea (Ева Пармакова) с „Как да спра да те обичам“, а третата позиция е за дуета Tino и Vall (Валерия Войкова) с „Вечност или?“.

Годишната класация на ПРОФОН се изготвя от данни, предоставени от глобалната компания за музикални технологии BMAT Music Innovators. BMAT създава официални класации в над 35 държави и предоставя услуги на повече от 140 организации за колективно управление на права в света. Класацията на ПРОФОН обхваща периода 01/01/2025 - 31/12/2025 и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията в ефира на над 50 телевизионни канала и радиостанции.

TОП 10 Airplay за 2025 година:

1. Apt. – Rosé & Bruno Mars

2. Azizam – Ed Sheeran

3. Bad Dreams – Teddy Swims

4. Anxiety – Doechii

5. Yamore – Moblack, Salif Keita, Cesária Évora, Benja (Nl), Franc Fala

6. Abracadabra – Lady Gaga

7. I Adore You – Hugel, Topic, Arash, Daecolm

8. Die with a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars

9. Sports Car – Tate Mcrae

10. Blessings – Calvin Harris, Clementine Douglas

TOP 10 BG Airplay за 2025 година:

1 . Носталгия – Elizabet

2. Как да спра да те обичам – Veniamin x Eva Lea

3. Вечност или? – Tino x Vall

4. Налей – Robi x Tino

5. Нито миг – Grafa x Dara Ekimova

6. Вълк – РУШИ

7. Мале – Robi x Mona

8. C'est La Vie – Dara Ekimova

9. Пак си тук – Nicka

10. Хъни – Dara Ekimova

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
