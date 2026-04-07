Адриана Бенова квинтет с първи сингъл от албума INNER WORLD (ВИДЕО)

На 23 април, четвъртък, певицата Адриана Бенова и нейният квинтет ще представят на сцената на Sofia Live Club своя първи албум "Inner World". Албумът включва десет авторски композиции - повечето от които са на Адриана - нежният двигател и за събирането на този състав от изключителни инструменталисти, и за създаването на албума. Десет пиеси, които разказват десет различни истории. Истории, които са толкова лични, че всеки може да открие себе си в някоя от от тях.

Една от тях, песента "So Many Things" - първият сингъл от албума, вече заживя своя живот. Песента е реализирана с финансовата подкрепа на Културен фонд на МУЗИКАУТОР и е имала своята единствена среща с публиката през декември 2025 година, от която среща днес излиза концертното видео. В пиесата ясно се усеща влиянието на златните джазови балади. "Аз самата като изпълнител винаги съм предпочитала баладичните джазови песни и пиеси и не трябва да е изненада, че това се отразява и в собственото ми творчество. В тази песен си представях тенорово соло още докато беше на етап идея и съм безкрайно щастлива, че саксофонистът Владо Кърпаров прие поканата да се включи в записа й", споделя Ади за създаването на "So Many Things".

Адриана Бенова разказва и как се е родила визията на обложката на албума. Ади попада онлайн на картини на Делиана Стоянова, мигновено разпознава една от тях не само като обложката на "Inner Wold", но и като визуален израз на музиката в него, в който певицата вижда хиляди светове и истории. Скоро след това Делиана открива изложба, двете се срещат и талантливата художничка се съгласява не само нейната творба да бъде ползвана, но и самата тя създава дизайна на обложката.

"So Many Things" вече е във всички дигитални платформи, а ето и видео от концертното му изпълнение.

Адриана Бенова квинтет са:

Адриана Бенова – вокал

Калин Жечев - пиано

Ясен Василев – китара

Борис Таслев – бас

Атанас Попов - барабани

В записа на две от пиесите в албума участва и саксофонистът Владимир Кърпаров, талантливият и очарователен български музикант, който от години твори и живее в Германия, но никога не е прекъсвал силната си връзка както с българската музика, така и със своите колеги и приятели в България.

Билети - в мрежата на Eventim и на място в Sofia Live Club във вечерта на концерта, за ученици и студенти с 50% отстъпка от цената: https://www.eventim.bg/event/inner-world-sofia-live-club-21411623/.

