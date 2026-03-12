Любопитно:

INNER WORLD: Концерт-представяне на първия албум на Адриана Бенова квинтет

12 март 2026
На 23 април, четвъртък, певицата Адриана Бенова и нейният квинтет ще представят на сцената на Sofia Live Club своя първи албум "Inner World". Албумът включва десет авторски композиции - повечето от които са на Адриана, нежният двигател за събирането на този състав от изключителни инструменталисти, и за създаването на албума. Десет пиеси, които разказват десет различни истории. Истории, които са толкова лични, че всеки може да открие себе си в някоя от от тях. 

"The One", "What If", "So Many Things", "Scars (for Stella)" са имената на част от историите, в които публиката ще може да се потопи на 23 април. Джаз, поп, балади, скат пеене - пъстротата на живота намира своя музикален израз в жанровото богатство на "Inner World".

"Не бих могла да напасна музиката си в нито един от обичайните стилови шаблони. Оставих я да зазвучи така, както аз самата резонирам със света. Затова и не намирам по-подходящо заглавие на албума от "Inner World" ("Вътрешен свят") — чист, искрен, неподправен, в дълбина — моят вътрешен свят!", споделя Ади Бенова за избора на името на албума.

В записа на две от пиесите в албума участва и саксофонистът Владимир Кърпаров, талантливият и очарователен български музикант, който от години твори и живее в Германия, но никога не е прекъсвал силната си връзка както с българската музика, така и със своите колеги и приятели в България.

Записите на "Inner World" са направени в две студиа в София – Blubabox и Pro Films Studio, както и в студио Piribimbambei в Берлин, а смесването на албума е поверено на Константин Кацарски (Blubabox студио). 

Адриана Бенова Квинтет е джаз формация, водена от вокалистката и композитор Адриана Бенова, която представя авторска музика на границата между джаз традицията и съвременното звучене. В състава участват утвърдени музиканти от българската сцена: Калин Жечев (пиано), Ясен Василев (китара), Борис Таслев (бас) и Атанас Попов (барабани). Репертоарът включва композиции от предстоящия албум "So Many Things", както и отличени песни като "Интимно", представени чрез модерни аранжименти, изразителен вокал и импровизационна свобода.

Вратите на клуба отварят в 19 часа, началото на концерта е в 20 часа.

Билети - в мрежата на Eventim и на място в Sofia Live Club вечерта на концерта, за ученици и студенти с 50% отстъпка от цената.

