Левски набеляза заместник на Майкон, „сините“ се прицелиха в младежки национал на България

25 май 2026, 13:20 часа 850 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Ръководството на Левски е набелязало заместник на един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Майкон. През този сезон бразилецът се представя много силно с екипа на „сините“ и привлече интереса на редица отбори от чужбина. Именно поради тази причина се очаква той да бъде продаден по време на летния трансферен прозорец, който отваря в средата на юни.

Левски има интерес към Михаил Полендаков 

От Левски вече се готвят за евентуалната раздяла с Майкон и затова в последните месеци усилено му търсят заместник. Според колегите от „Тема спорт“ столичани са се спрели на младежки национал на България. Става въпрос за 18-годишния Михаил Полендаков, който през миналото лято осъществи много силен трансфер и премина от Септември София в редиците на английския Шефийлд Юнайтед.

Младият защитник е обвързан с Шефийлд Юнайтед до лятото на 2028-ма 

Полендаков все още чака своя дебют за представителния отбор на Шефийлд като на този етап се подвизава предимно в младежката формация. Той има договор с Юнайтед до лятото на 2028 година, но в него има опция за удължаването му с още 24 месеца. Затова и се очаква англичаните да откажат да продадат крайния защитник на Левски. Въпреки това е възможно той да бъде пратен под наем на стадион „Георги Аспарухов“, за да трупа опит и игрова практика.

Бойко Димитров Редактор
