Хьогмо напуска: ето кой ще води Лудогорец в битката за Европа срещу ЦСКА

През последната седмица спекулациите за това дали старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо ще завърши сезона или ще се оттегли предсрочно се засилиха. Според информация на колегите от “Мач Телеграф“ слуховете могат да спрат. Норвежецът преговаря за прекратяването на своя договор и няма да е край тъчлинията за мача с ЦСКА. Ролята ще бъде изпълнена от неговия помощник Микаел Старе.

Микаел Старе има опит като старши треньор

След като Хьогмо няма да бъде треньор на Лудогорец, е трябвало да се избере негов заместник за последния мач от сезона в Първа лига – домакинство на ЦСКА. В тази роля ще влезе неговият помощник Микаел Старе. Изборът на “орлите“ изобщо не е оставен на случайността. Старе има опит и като старши треньор – той спечели дубъл в Швеция, като вдигна шампионската титла и купата на страната с местния АИК. През последните 18 години Старе води 12 отбора не само в Европа, а и в Азия. Работил е в Панийониос, ИФК Гьотеборг, Хакен, Стабек и китайския Далиен.

Лудогорец все още не е на 100% в Европа

Решаващото дерби от последния кръг на Първа лига ще се изиграе днес, на 25 май, от 20:30 ч. на стадион “Хювефарма арена“. Той е от изключителна важност за Лудогорец, тъй като отборът все още не си е подсигурил на 100% участието в Европа за следващия сезон. “Орлите“ са на трето място с 64 точки. Но ЦСКА е само с една точка зад тях и при евентуална загуба, ще изпаднат на четвърта позиция. Това ще задължи Лудогорец да играе бараж за влизане в европейските клубни турнири.

