ТОМА открива концертите на Marko Hietala в София и Варна

Българската рок формация ТОМА ще бъде специален гост и на двата концерта на Marko Hietala у нас - 17 юли в София (Парк център Юнак) и 19 юли във Варна (Летен театър), съобщиха организаторите от Sofia Music Enterprises.

Познат с отличителния си глас и енергично сценично присъствие, Тома Здравков се утвърди като едно от разпознаваемите имена на българската рок сцена, а заедно със своята група представя авторска музика, съчетаваща модерен рок звук с класическо хард рок влияние. До него на сцената застават едни от най-опитните музиканти от родната сцена, които през годините са били част от различни рок и метъл проекти и концертни формации. Това са: Ангел Дюлгеров (китара), Пламен Денчев (клавири), Иван Йорданов – Cherry (китара), Алекс Ван Лазаров (барабани) и Кирил Кожушков (бас китара).

Групата на Тома ще даде начало и на двете концертни вечери на Marko Hietala, подготвяйки публиката в София и Варна за среща с една от емблематичните фигури на финландската рок и метъл сцена.

Интервю: Марко Хиетала пред Actualno: Вярвам в човешкото въображение, моята музика не може да бъде написана от ИИ

Билети за концертите на Marko Hietala в София и Варна със специален гост ТОМА могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител и без право на самостоятелно седящо място.