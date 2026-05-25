Меси ли се Си в преговорите: Главен посредник между САЩ и Иран отиде в Китай (ВИДЕО)

Китайският президент Си Дзинпин прие пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Пекин, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на съобщение на държавната информационна агенция Синхуа. Според кадри, излъчени по пакистанската телевизия, началникът на пакистанската армия Асим Мунир, главен посредник между Съединените щати и Иран, придружава премиера по време на посещението му в Пекин. Той е бил в Техеран в петък и събота с пакистанския министър на вътрешните работи Мохсин Раза Накви

Пакистан засилва посредническите си усилия в конфликта между Съединените щати и Иран. През април страната беше домакин на исторически лични преговори, които не успяха да доведат до трайно споразумение. Китай играе по-дискретна роля, като улеснява телефонните разговори и срещите с представители на участващите страни от Персийския залив. „Светът преминава през критичен момент “, каза г-н Шариф в Пекин, според кадри от пакистанската телевизия PTV.

Prime Minister ⁦@CMShehbaz meeting with the Prime Minister of the Peoples Republic of China Mr Li Qiang receiving at the Great Hall of the People in Beijing on 25 May 2026

Има ли напредък?

В понеделник Иран спомена напредъка в преговорите със Съединените щати за трайно прекратяване на войната, като същевременно отхвърли идеята за скорошно споразумение. „Вярно е, че постигнахме споразумение по голяма част от обсъжданите въпроси “, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи на седмичния си брифинг за пресата.

„Мислехме, че ще имаме новини снощи, може би днес (понеделник), не бих дал твърде много информация по този въпрос ", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио от Ню Делхи, където е на посещение, визирайки възможността за споразумение с Иран.