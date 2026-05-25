Паника в мола: Мъж в Токио обгази десетки хора (ВИДЕО)

Около 20 души бяха ранени в луксозен търговски комплекс в центъра на Токио в понеделник след като мъж напръска вещество вътре в сградата, съобщиха властите в Япония, предава британското издание "Гардиън". Говорител на полицията в Токио заяви, че мъж е напръскал вещество в банкомат на партера, докато служител на местната пожарна служба заяви, че „около 20 души са пострадали“ след сигнал за „миризма“.

Пътят пред мола – разположен в туристическия и луксозен търговски район Гинза – беше блокиран след инцидента, а пожарни коли бяха наредени по улицата.

Клиентите на мола продължиха да идват и излизат от сградата, използвайки странични входове. Репортер на АФП на мястото на инцидента видя как двама души на носилки биват качвани в линейка, докато пожарникари и служители, облечени в защитни костюми, прекарват хора от мола в специализирани камиони, за да ги прегледат.

Няма сериозно пострадали

Обществената телевизия NHK съобщи, че няма сериозно пострадали. 70-годишна жена, която била в мола, споделила пред телевизионния водещ, че гърлото ѝ започнало да „щипе и боли“, докато се приближавала до банкомата.

„Когато пристигнах, суматохата вече беше започнала и си помислих, че може да е възникнал малък пожар или нещо подобно“, каза тя. „След като влязох в ъгъла с банкомата, гърлото ми се раздраска, почти изтръпна".

Полицията разследва причината, съобщи служител на пожарната на мястото на инцидента. Насилствените престъпления са сравнително рядко срещани в Япония, която има нисък процент на убийства и едни от най-строгите закони за оръжията в света.