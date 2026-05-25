Ференцварош се намесва в битката на Левски и ЦСКА за звезда на Лудогорец

Унгарският гранд Ференцварош се намеси в битката за звезда на Лудогорец. Става въпрос за 28-годишния полузащитник на „орлите“ Педро Нареси. Както е известно, договорът на бразилския халф с разградчани изтича и няма да бъде подновен. Това означава, че той може да премине във всеки един друг клуб без трансферна сума, когато настоящото му споразумение с българския тим приключи на 30 юни.

Унгарците предлагат много добри условия на Педро Нареси

От Ференцварош са готови да предложат дългогодишен договор на Педро Нареси. Унгарците също така са склонни да дадат много добри финансови условия на полузащитника, ако той се съгласи да облече екипа на тима. Ръководството на гранда от Будапеща познава отлично качествата на бразилския халф, тъй като Ференцварош няколко пъти се изправи срещу Лудогорец в евротурнирите.

Халфът и семейството му вече свикнаха с живота в България

Привличането на Педро Нареси обаче няма да е лека задача за Ференцварош. Причината е, че към него има интерес от Левски и ЦСКА. Самият футболист пък вече свикна с живота в България, след като се подвизава у нас от есента на 2022-ра. Същото важи и за семейството му. Затова и не е ясно дали бразилецът ще реши да приеме офертата на унгарците и да се премести в Будапеща. Очаква се халф да вземе решение за бъдещето си.

