Мони Николов напуска Русия: ще се събере ли с брат си Алекс в Италия?

Симеон Николов вече се превърна в звезда не само за българската, а и за световната публика. Най-ярко той изгря на Световното първенство във Филипините през 2025 г., когато с отбора на България той спечели сребърните медали. След това реши да продължи кариерата си в руския Локомотив Новосибирск. Първоначално решението му беше поставено под въпрос, но след второ място в руската Суперлига и бронзов медал от Купата на Русия, вече никой няма съмнение. След един сезон в Локомотив, Мони Николов се сбогува с отбора с емоционална публикация в социалните мрежи.

Мони Николов: “Благодаря на Локосемейството за подкрепата“

Ето какво написа Мони Николов: “Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на Локосемейството за подкрепата, докато се срещнем отново! (Последна руска песен за известно време)“. Все още няма официална информация дали Симеон Николов ще се присъедини към брат си Александър в неговия Кучине Лубе Чивитанова в Италия.

Симеон Николов ще бъде титуляр навсякъде

Но най-различни източници, сред които и бащата на двамата волейболисти – легендата Владимир Николов, твърдят, че това ще се случи със сигурност. Интересно е, че Мони е имал оферти от Италия и преди да премине в Русия, но те или са били да бъде титуляр в по-малък отбор, или да е резерва в големите тимове. След успешния период в Русия, където се доказа още повече, без никакво съмнение Симеон Николов ще играе като титуляр където и да премине.

