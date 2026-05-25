"Лягай там и млъкни": Разказ на пациентка, отказала се от операция в МЦ "Сердика"

"Лягай там и млъкни". Така са се обърнали към пациентката Лили Чернаева от МЦ "Сердика", на която в болницата трябвало на 21 май 2026 г. да й извършат ендоскопска операция на максиларния синус, разказва самата тя надълго и нашироко във "Фейсбук". Макар и пациентката да очаквала операцията й да бъде извършена във ВМА, интервенцията била насочена в МЦ "Сердика" на ул. "Дамян Груев" 6.

Можело да се събуди без око?

"Започна подписването на декларациите — цяла купчина листа, които никой не очаква да четеш. Аз обаче чета. И спрях на една: информирано съгласие за клинична пътека 136 — операция за отстраняване на тумор на очната орбита. Не на синуса. На орбитата", разказва пациентката.

Пациентката е попитала защо й се подава точно този документ, но отговорът бил: "Е, сега, какво се зачиташ. Все е глава — око, нос, ухо…"

Чернаева твърди, че все пак подписва под натиск, чудейки се дали няма да се събуди без част от лицето или просто болницата усвоява една пътека.

Секретарки извършват кардиограми

Пациентката продължава с абсурдите, като уточнява, че за електрокардиограма я изпратили при секретарка, която видимо нервничела и не знаела какво прави.

Попитах, възможно най-учтиво: "Извинете, няма ли тук специалист, който знае как работи апаратът и може да разчете кардиограмата?". Отговорът на лекарката, без да ме погледне, беше: "Лягай там и млъкни."

"Лечебното заведение не бива да функционира"

"Това лечебно заведение не бива да функционира. Не бива да точи здравната каса за интервенции, които поверява на хора без квалификация. Не бива да кара секретарки да правят кардиограми. Не бива да дава на пациентите си декларации за чужди диагнози с обяснението "все е глава"", възмущава се Чернаева.

Тя е подала сигнал до Министерство на здравеопазването, с молба да бъде препратен към Изпълнителна агенция "Медицински надзор", Националната здравноосигурителна каса и съответните органи.

Други оплаквания

Припомняме, че през 2020 г. Gospodari.com съобщиха за случай в същия медицински център, когато мъж, изписан в задоволително според епикризата състояние, от болница “Царица Йоанна” – ИСУЛ почива едва пет часа по-късно в друго лечебно заведение.

След над 2 месеца престой и стабилизиране от страна на лекарите след прекаран инсулт, мъжът умира в болницата за рехабилитация “Сердика”.

От ръководството на здравното заведение обаче задържат доста време сумата, която семейството му е платило за престой от над 20 дни.