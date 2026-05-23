DARA триумфира в 70-ото издание на "Евровизия". А знаете ли коя е първата победителка? (ВИДЕА)

Целият свят говори за родната ни звезда Дара, която спечели тазгодишното юбилейно 70-о издание на песенния конкурс "Евровизия". Всички пеем заедно "Bangaranga" и вече определено я научихме наизуст. Но знаете ли коя е била първата забележителната дама, поставила началото? Това е Лис Асия – жената, която не просто спечели първия трофей през далечната 1956 г., но и облече невидимата мантия на "Първата дама" на този музикален феномен, носейки я с гордост, финес и дълбока лоялност до края на дните си.

За Асия ролята на посланик на "Евровизия" не е била просто титла, а призвание с неписани задължения, които тя сама дефинира в продължение на десетилетия.

Преди светът да я опознае като гласа на Швейцария, родената през 1924 г. като Роза Мина Шерер в Руперсвил започва своя път в изкуството като танцьорка. Музиката обаче се оказва нейният най-точен път. През 1950 г. тя записва мегахита "O Mein Papa", който я изстрелва на международната сцена. Получава и няколко актьорски роли, но е най-вече запомнена с победата си в първия конкурс "Евровизия", проведен в Лугано - родната ѝ Швейцария.

По време на забележителната си кариера Лис Асия пее пред някои от най-влиятелните фигури на XX век, сред които: Кралица Елизабет II, египетския крал Фарук и Ева Перон.

"Беше забавно – аз победих!"

На първото издание на "Евровизия" през 1956 г. правилата позволяват на страните да участват с по две песни. Лис Асия изпълнява и двете швейцарски композиции, но именно втората – драматичната и емоционална "Refrain" – грабва победата.

"Беше забавно – аз победих!" – така години по-късно, с характерното си чувство за хумор, Лис си спомня за онзи исторически момент пред милионна публика.

Влюбена в емоцията на конкурса, тя се завръща на сцената му още два пъти: през 1957 г. и през 1958 г., когато с емблематичната песен "Giorgio" остава на крачка от нов триумф, класирайки се на второ място.

През годините "Евровизия" се развива непрекъснато и се превръща в най-гледаното неспортно събитие в света. През цялото това време Лис Асия остава отдадена на конкурса. Тя се появява като почетен гост на 30-ото и 50-ото юбилейно издание, през 2003 г. се обръща към милиони зрители чрез сателитна връзка от Кипър, пожелавайки късмет на участниците преди Големия финал в Рига, а през 2008 г.открива гласуването в Белград. Година по-късно в Москва, вече прехвърлила 80-те, тя отново пее "Refrain", оставяйки феновете с усещането, че времето е спряло. Как го постига? "Пеенето ми връща радостта от живота." - споделя певицата.

През 2011 г. отново решава, че е време да се качи на сцената на "Евровизия" като участник. Тя се включва в швейцарската национална селекция за 2012 г., като става една от фаворитките на феновете с носталгичната "C'était Ma Vie" ("Това беше моят живот"), написана от победителите от "Евровизия" Ралф Зигел и Жан-Пол Кара. Въпреки това, не се получава и Лис не е избрана да представя Швейцария.

Тя подава кандидатура и за следващата година, но не достига до швейцарския финал за конкурса през 2013 г. с "All In Your Head", която изпълнява заедно с групата New Jack.

Този неин ентусиазъм, на почти 90 години, да излезе на голямата бляскава сцена, е доказателство за вечната младост на духа ѝ.

В Стокхолм, само дни преди градът да бъде домакин на конкурса през 2016 г., тя участва в специална среща с фенове и преса, където споделя спомените си на различни езици — владеела е поне шест — и се снима с всеки, който я помоли.

През последните години Лис Асия живее на Златния бряг на Цюрих, борейки се със здравословни проблеми.

В едно от последните си интервюта за германските медии тя остави послание, което звучи като житейски пътеводител:

"Животът е твърде кратък, за да се губи време в маловажни неща", казва тя пред германската преса. "За съжаление човек го осъзнава, но обикновено твърде късно. Животът ми беше много щастлив. Никога не трябва да завиждаме на щастието на другите."

Лис Асая умира на 24 март 2018 г. в болница в Цюрих, малко след като навършва 94 години.

