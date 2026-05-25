Ас на Левски намекна, че много скоро може да напусне

Един от основните футболисти на Левски – Кристиан Макун намекна, че много скоро може да напусне тима. Както е известно, националът на Венецуела е следен от редица отбори от чужбина, а напоследък се заговори, че ще подсили турския Трабзонспор. На този етап няма нищо официално, но се очаква по време на трансферния прозорец централният бранител да бъде продаден.

Кристиан Макун се изказа много ласкаво за Левски

Кристиан Макун говори пред венецуелското издание „Dia de juego“ като заяви, че е направил точния избор като е решил да облече екипа на Левски. По думите му „сините“ са клуб с големи традиции, които дава възможност на футболистите да бъдат забелязани от още по-сериозни тимове. Той допълни, че на „Герена“ е получил възможност да направи следващата крачка в кариерата му.

„С времето и възрастта започваш да планираш по-добре живота си. През последните години точно това правех. В отборите, в които отивах, исках да имам възможност да играя редовно и да бъда в такъв, който да се бори за трофеи. Стъпката да отида в Левски беше много добре обмислена. Това е клуб с големи традиции и е място, на което могат да те забележат. Дава ти възможност да направиш следващата крачка в кариерата си“, заяви националът на Венецуела.

