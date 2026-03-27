Аристос Константину открива концерта на Деспина Ванди на 23 април в София

27 март 2026, 13:19 часа 245 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Остава по-малко от месец до дългоочаквания концерт на Деспина Ванди в София. Аристос Константину и неговият бенд ще подгряват публиката преди излизането на гръцката сензация на сцената на "Арена 8888" на 23 април от 19.30 часа. Със своята енергия и автентично гръцко звучене музикантите ще поставят силно начало на голямата гръцка вечер в София.

Повече за Аристос Константину

Роден в Кипър и изграден като артист в България, Аристос Константину успешно съчетава гръцката музикална традиция с модерни поп елементи. През годините той се утвърждава с активното си присъствие на сцената и с редица съвместни участия с популярни български изпълнители като част от тях са Преслава, Тони Стораро и Емилия.

Билети за концерта на 23.04.2026 година можете да намерите чрез официалния сайт despinavandi.bg.

Весела Софева
