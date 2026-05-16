"Европа ще оцени DARA": Евтим Милошев пожела успех на българската звезда

Искам категорично и най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка от "Евровизия" - DARA. Вярвам, че Европа ще оцени и личността ѝ, и изпълнението ѝ. Стискаме палци за Дара. Това каза в Бургас министърът на културата Евтим Милошев. Той пожела успех на DARA, която ще излезе на сцената във финала на надпреварата.

Тази вечер България излиза на големия финал на "Евровизия", за да се бори за победата в музикалната надпревара с осталите 24 държави-участнички.

На тазвечершния финал DARA ще се качи на сцената под номер 12 и ще изпълни зашеметяващата "Bangaranga", която вече цяла Европа пее.

За България това е шести финал на конкурса от общо 15 участия. Първото ни участие във финал е 5-ото място на Елица и Стунджи с "Вода" през 2007 г. Следва 4-ото място на "If Love Was A Crime" на Поли Генова през 2016 г., 2-ото място на "Beautiful Mess" на Кристиан Костов през 2017 г., 14-ото място на "Bones" на групата "Equinox" през 2018 г. и 11-ото място на Виктория Георгиева с "Growing Up is Getting Old" през 2021 г.