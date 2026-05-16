Шон Пол показа защо на София денсхолът ѝ отива

Изминаха повече от двайсет години, откакто в компютърната зала, която посещавахме, се опитвахме всячески да разберем какво иска да каже авторът в нашумелия хит, въртящ се денонощно от уредбата. Няколко седмици без спиране "Get Busy" беше музиката, която се въртеше на repeat и успя да се закодира в ДНК-то на всеки един от милениълите там, даващ парите си за поредната доза екранна зависимост. Не съм убеден, че научихме текста така или просто свикнахме със специфичния акцент на Шон Пол, но едно е сигурно – обикнахме музиката му, обикнахме стила му, сляхме се с мелодичния ритъм на ямайския звук. И добре, че стана така!

Фотограф: Цветан Узунов

Снощи, под облаците на прохладната столица, Шон Пол покачи температурата на максимум, отнасяйки открит урок по денсхол на претъпканата до краен предел Vidas Art Arena. В Борисовата градина се бяха събрали не само онези, изпитващи вече болки в ставите милениъли и техните половинки, но и много свежи джензита, за които Шон Пол е екзотичният гост-изпълнител в песните на Dua Lipa, Sia и MOLIY. Столицата ни бе отбелязана в календара на настоящото турне Timeless Tour преди няколко месеца и изводът след концерта е един – на София денсхолът ѝ отива!

Роден преди 53 горещи лета в Кингстън, Ямайка, Шон Пол от малък е вдъхновен от великите реге изпълнители на своята родина. Силното американско влияние на рапа през 90-те обаче рефлектира върху Пол и той започва да експериментира с реденето на рими и звука, дебютирайки през 2000 г. с албума си "Stage One". Тавата се превръща в сензация на местно ниво, а успехът идва само две години по-късно с новата порция песни в "Dutty Rock", откъдето сингълът "Get Busy" оглавява щатската класация Billboard Hot 100 и превръща Шон Пол в световна сензация, и то във време, в което bling-bling ерата на хип-хопа е в своя апогей. Останалото, казват, е история.

Повече от две десетилетия по-късно, тонове награди "Грами" и колаборации с Бионсе, Енрике Иглесиас, Кийша Коул, Бъста Раймс, Саша и Блу Кантрел превръщат Шон Пол в изпълнител с легендарен статут, чиято музика успява да разкърши всеки със слух и малко обич към ритмичния саунд на денхсола. Денсхолът, изживяващ своя пик с хитове като "We Be Burnin", "Temperature", "Gimme The Light", "Make It Clap" и "I’m Still In Love With You", всички от които изпълнени на родна земя. И докато мнозина изпълнители от онази изминала наша музикална ера вече разчитат повече на аудиоинженери и саунд специалисти на местно ниво, Шон Пол показа класа с екип от собствени музиканти, диджеи и екзотични танцьорки, които още повече запалиха арената. Нещо повече – Пол смеси в сетлиста си и много от новите си парчета, които тепърва ще палят искрата на нови фенове към неговата музика. Ние, малко по-мъдрите, ще натискаме replay бутона и ще се надяваме на същите дози енергия, които Пол показа на сцената. Стриктно изпълнен в час и половина, концертът на Пол бе урок по професионализъм с ямайска точност в микс от спомени, любов и неугасваща надежда за легализация.

Турнето на Пол продължава в Европа, САЩ и Канада, а на родна почва оставаме ние – с щастливи усмивки и още един музикант от нашите тийнейджърски години, които с гордост ще споменем в мемоарите си, а дотогава ще слушаме по някое от парчетата на Шон Пол от плейлистите си така, както беше и до вчера. Everyday, we be burnin', not concernin' what nobody wanna say!

Автор: Данаил Найденов