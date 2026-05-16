DARA мачка наред: Вече е на крачка от Топ 3 за прогнозна победа на "Евровизия"

България регистрира изключително изкачване при букмейкърските залози за победа на "Евровизия" в деня на финала.

След като преди финалната седмица страната ни беше на 17-о място, изключителното впечатление, което DARA направи на феновете на конкурса с безапелационното си изпълнение на "Bangaranga" във втория полуфинал, тя се превърна в един от изненадващите фаворити.

Изключителен отзвук след изпълнението й

Веднага след като се класира за финала, DARA направи огромен скок до 8-о място при букмейкърите. В рамките на днешния ден, след вчерашните репетиции за журито, убедителният й поход към челната тройка продължава и "Bangaranga" вече заема 4-а позиция.

Това вероятно е резултат на повторното й избухване на голямата сцена, което и публика, и медии са оценили високо. В гласуването на публиката в залата по време на репетицията за журито преди втория полуфинал българката беше първа. Сега, след репетицията за финала, тя отново беше оценена високо и зае втората позиция, като единствено изпълнението на Австралия е оценено по-високо от българското.

Ако подкрепата от публиката за DARA е подобна и на телевота по време на финала, крайното класиране до голяма степен ще зависи от оценките на журито. Те вече са дадени на база на последните репетиции, но все още не са публично известни.

Ако прогнозите се сбъднат, България има всички шансове за класиране в челната петица, а защо не и в челната тройка.

