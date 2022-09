Бебето от обложката на албума "Nevermind" загуби делото срещу Nirvana

31-годишният мъж заяви, че появата му на корицата на албума Nevermind е детска порнография и проява на сексуално насилие над дете. Според съдията обаче той е закъснял с иска си, че е бил експлоатиран.

Правните възможности на г-н Елдън са почти изчерпани, тъй като той не може да заведе делото отново, въпреки че неговият юридически екип заяви пред американските медии, че ще обжалва решението.

Искът беше по повод снимката на Елдън като бебе, на която той плува гол в басейн с доларова банкнота, закачена на рибарска кукичка.

Той твърди, че не е могъл да даде съгласието си за използване на снимката и претендира за обезщетение в размер на 150 000 USD (130 000 GBP).

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/BARM7vt7lM pic.twitter.com/r1uZBvxcE0