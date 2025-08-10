Войната в Украйна:

Скандал във Втора лига! Навлизане на публика, оплакване от съдийство и меле (ВИДЕО)

10 август 2025, 00:12 часа 376 прочитания 0 коментара
Грозни сцени белязаха края на двубоя от третия кръг на Втора лига между Локомотив Горна Оряховица и Беласица Петрич. Срещата, която завърши 1:0 в полза на "железничарите", е преминала с напрежение между футболистите на двата тима. То достига своя апогей при последния съдийски сигнал, когато се спретва физическа саморазправа, а не след дълго и фенове нахлуват на терена. Минути по-късно "комитите" излязоха с официална позиция.

Грозни сцени в Горна Оряховица

По информация на „Тема Спорт“, футболисти на петричкия клуб са били удряни в тунела на стадиона. Твърди се, че местни привърженици от Горна Оряховица са окупирали съблекалнята им и напрежението е изключително високо.

Позиция от Беласица

"След тенденциозно съдийсто и куп грешки в ущърб на Беласица, допуснахме загуба с 1:0 при визитата в Горна Оряховица. След края на срещата напрежението ескалира, публиката нахлу на терена, Мартин Тодорски получи червен картон, а следствие от всичко това има пострадали футболисти от Бела. Категорични сме - отборът ще търси правата си за всичко това!", написаха петричани, а по-късно пуснаха още една публикация.

"След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава", гласеше тя. В нейния края от Бела се заканиха да посрещнат подобаващо Локомотив в ответната среща.

Черноморец бе съкрушен в края

По-рано през деня Миньор Перник и Черноморец 1919 Бургас завършиха 1:1 , а Севлиево и Марек Дупница не си отбелязаха голове. ”Акулите” откриха резултата още във 2-ата минута чрез Димитър Костадинов и водиха през цялото време, но бяха наказани заради неконцентрираните си действия в 4-тата добавена минута от Александър Александров. Така и двата отбора продължават с по 2 точки от 3 мача, без победа и остават съседи в долната половина на класирането.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Черноморец Бургас Миньор Перник Беласица Локомотив ГО Втора лига
