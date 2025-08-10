Най-критикувания нападател на Ливърпул осъществи голям трансфер! Ще се бори с Роналдо

Критикуваният от мнозина фенове на Ливърпул Дарвин Нунес официално премина в Ал Хилал. Сделката е на стойност 53 млн. евро плюс бонуси. Уругваецът подписа договор за три години със заплата от 24 милиона евро на сезон, което слага край на престоя му на „Анфийлд". Това е втори изходящ трансфер на атакуващ състезател за мърсисайдци, които продадоха Луис Диас на Байерн Мюнхен.

Нунес напуска Висшата лига със смесени чувства. През последния сезон той изигра 47 мача във всички турнири, в които отбеляза 7 гола и направи 5 асистенции. Под ръководството на новия мениджър Арне Слот нападателят не успя да се впише в състава. Уругваецът бе привлечен от Бенфика през 2022 г. срещу 85 милиона паунда.

Al-Hilal Signs Uruguayan Player Darwin Nunez 📃 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

26-годишният футболист беше близо до напускане през януари, но Ливърпул отхвърли оферта на стойност около 70 млн. евро от Ал Насър. В хода на този трансферен прозорец пък Дарвин Нунес се размина с трансфер в Наполи. В Саудитска Арабия нападателят се се бори за приза за голмайстор №1 със звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо.

От своя страна Ливърпул ще използва средствата от сделката за бъдещи трансфери, като приоритетен цел е нападателят на Нюкасъл Александър Исак (подробности четете в линка).