Българският глас, който разтопи Италия: EL MA с новата си песен "JULIE" (ВИДЕО)

Българката, която покори италианците в X-Factor и даде начало на своята звездна кариера в чужбина, отново е в центъра на вниманието. Едва на 18 години, EL MA - артистичният псевдоним на Елмира Маринова - дебютира с първия си сингъл на италиански език. От началото на октомври песента "JULIE" вече звучи в европейския радиоефир, като дебютира директно от 17-о място в италианските радио класации (топ 100) и класациите за ефирно излъчване. Това е първият сингъл на EL MA на италиански език, като за по-малко от месец "JULIE" достигна до над 14 милиона слушатели във всички дигитални платформи.

След летните си успехи с "Give It to Me" и "Beats Again", които изправиха публиката на крака по време на големите италиански фестивали Battiti Live и Summer Festival на Radio 105, младата българка сбъдва едно свое обещание – да пее на езика, който толкова обича. "JULIE" е песен, която носи аромата на море, пълнолуние и страст. Тя разказва за лято, изтъкано от тайни, изгарящи нощи, откраднати целувки и разбити обещания. За любовта, която е едновременно лекота и буря, нежност и предателство.

"Нямах търпение да пея на италиански" - споделя EL MA - "Много съм щастлива, че успях да го направя. Забавлявах се, но и се посветих изцяло, за да сбъдна тази своя мечта. Обичам да пиша песни, да се затварям в студиото и да намирам вдъхновение дори в най-простите неща, които понякога крият големи истини и неизказани чувства, познати на всички ни."

Коя е EL MA

EL MA е родена на 21 май 2007 г. в София в семейство, където спортът, модата и изкуството винаги са били част от атмосферата. Баща ѝ е бивш футболист от младежкия национален отбор, майка ѝ е бивш модел, а по-големият ѝ брат създава drum and bass музика и безрезервно вярва в нейния талант. Още на деветгодишна възраст Елмира започва да пее в хор под ръководството на Аделина Колева – един от най-добрите вокални педагози в България, а на петнайсет вече записва първата си авторска песен в Studio20 Milano на Дарияна Кумaнова. Това сътрудничество поставя началото на поредица от международни проекти и участия.

През 2023 г. тя печели титлата абсолютен европейски шампион в категория "поп пеене" на Европейския шампионат по сценични изкуства в Рим. Само година по-късно вече има над 15 собствени песни и дори колаборация с един от авторите на Kanye West (Ye) за трака "Going Down". През 2024 г. влиза в отбора на Jake La Furia в италианския X-Factor, където впечатлява не само с вокалите си, но и с искреното си излъчване и заразителна енергия. Появява се в големи телевизионни формати като "Capodanno in musica" с Федерика Паникучи по Canale 5 и Коледния концерт на болницата Сан Рафаеле, посветен на деца с онкологични заболявания. През лятото на 2025 г. е специален гост в Battiti Live и гостува в ефира на Radio 105 и Radio 101.

