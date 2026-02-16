Оставката на Румен Радев:

16 февруари 2026
"Голямото Rock Междучасие" се завръща и отново търси млади рок таланти

Най-големият музикален конкурс за млади таланти – "Голямото Rock Междучасие" – се завръща с ново издание и отново отваря сцената за ученически рок и поп банди от София. Проектът се утвърди като една от най-значимите платформи за откриване, насърчаване и развитие на млади музиканти в България, давайки им реален шанс за изява и професионална подкрепа. В момента тече записването за участие, като крайният срок за кандидатстване е 28 февруари. Желаещите могат да се регистрират онлайн на официалния сайт: https://winwin.bg/.

Конкурсът е насочен към ученически рок и поп групи, които искат да покажат своя талант, сценично присъствие и любов към музиката. Съгласно регламента участниците преминават през предварителна селекция, след което одобрените групи продължават към следващите етапи на надпреварата. Те представят авторски песни или кавъри, а публиката ще избере онлайн своите фаворити. Три полуфинални концерта в софийски училища с участието на групите с най-висок вот от проведеното гласуване ще предшестват финалния концерт с участието на групите финалисти в края на март.

Голямата награда в тазгодишното издание е сериозен стимул за всяка млада група – професионален аудиозапис на избрана от победителите песен, както и професионални музикални консумативи и оборудване за всеки един от членовете на групата. Отличието дава възможност за качествен старт и реална подкрепа за бъдещото развитие на артистите.

"Създадохме "Голямото Rock Междучасие" през 2008 г. с идеята да дадем сцена и увереност на млади музиканти, които тепърва откриват своя път. Рок музиката винаги е била символ на свобода и характер, а за нас е важно да подкрепим онези, които имат смелостта да излязат на сцената и да заявят себе си", споделя Димитър Кърнев от D2, който заедно с Александър Обретенов са създателите на проекта.

"Голямото Рок Междучасие" не е просто конкурс, а мисия – да вдъхновява, да развива и да създава следващото поколение рок артисти в България.

