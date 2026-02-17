Внимание! Фалшив имейл от името на НАП "възстановява" 859 лв.

Оставката на Румен Радев:

Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите (НАП) за възстановяване на данък, съобщават от приходната агенция. Имейлите са със заглавие: "Възстановяване на данък чака одобрение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..“. Текстът на фалшивите електронни съобщения е: "Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка. За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни.“

В злонамерения имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация, предупреждават от приходната агенция.

НАП не праща подобни имейли

От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители. Това е класическа форма на "фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н., посочват още от приходната агенция.

Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от "фишинг" на съответния раздел в сайта на НАП.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
