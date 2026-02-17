От БФС обясниха, че няма дузпа за Левски, а после им пратиха Гидженов

Лидерът във временното класиране в Първа лига Левски получи две новини в последните часове. "Сините" получиха разяснение защо не са получили дузпа в двубоя срещу Ботев Пловдив, а малко след това разбраха и кой ще бъде главен съдия на предстоящия мач срещу ЦСКА 1948. Срещата с "червените" ще бъде поверена на Радослав Гидженов, чието име влезе във футболния фолклор с онова "Гиджен, внимавай" от мача с Лудогорец през първия полусезон.

Съдийските новини около Левски

Левски излезе с остра позиция срещу съдийството още преди първия си мач от пролетния дял - срещата с Лудогорец за Суперкупата на България. Тогава Наско Сираков атакува съдийските назначения за двубоя. Даниел Боримиров пък заяви по-рано, че очаква удари под кръста през втория полусезон. Именно затова и всяко съдийско решение и съдийско назначение покрай "сините" се следи под лупа.

От БФС публикуваха традиционното си видео от рубриката "На фокус", в която разясняват спорни ситуации от изминали мачове. Един от моментите бе този с падането на Акрам Бурас в наказателното поле на Ботев Пловдив. Макар от БФС да признават, че е имало минимален контакт с Ивайло Видев, Съдийската комисия смята, че правилно не е отсъдена дузпа за Левски в случая.

Иначе за мача с ЦСКА 1948 Радослав Гидженов ще бъде подпомаган от Васил Минев на ВАР. Георги Стоянов пък ще ръководи ЦСКА - Славия, а на ВАР ще бъде Никола Попов. Венцислав Митрев ще е главен съдия на Ботев Пловдив - Лудогорец, докато ВАР на срещата ще е Мариян Гребенчарски.

