Хърватските тийнейджъри полудяха по законен бял прах

Енергиен прах, който се вдишва през носа и обещава незабавен „тласък“ на енергия и бодрост, се превръща в нова тенденция сред младите хора в Хърватия, пише хърватската медия "Индекс". Производителят го рекламира като алтернатива на класическите енергийни напитки, като подчертава, че е по-щадящ за стомаха. Вместо да пият напитката, потребителите вдишват праха през носа, а производителят го рекламира като „практично решение за бърз енергиен тласък“.

Въпреки че производителят набляга на законността и безопасността, прахът предизвиква противоречия. Подобен енергиен прах е забранен във Франция, защото наподобява консумацията на незаконни наркотици и се разглежда критично като банализиращ употребата на такива вещества. ОЩЕ: Изтеглят от пазара опасните енергийни прахчета - КЗП издаде заповед

Забранен е за непълнолетни

Енергийният прах съдържа комбинация от стимуланти и енергийни добавки, включително кофеин, таурин, витамини B3 и L-теанин, заедно с ментол. Предлага се в малка бутилка с десет дози, а цената на една опаковка е 16 евро.

Производителят го рекламира като заместител на класическите енергийни напитки, но за разлика от тях, които не са забранени за непълнолетни в Хърватия, продажбата на праха е забранена на лица под 18 години.

Продуктът се популяризира интензивно в социалните мрежи, където се публикуват видеа, в които на минувачите на улицата се предлага да опитат пудрата и да споделят впечатленията си. Предлага се чрез официалния уебсайт и в някои магазини.

Надзорът и отговорността са в сива зона Производителят твърди, че няма научни доказателства за дългосрочни вредни ефекти при умерена и правилна употреба на този вид ароматен продукт. За да провери това твърдение и да разбере как комбинацията от кофеин, таурин и други съставки в праха може да повлияе на организма, "Индекс" се свърза със съответните институции. Хърватската медия изпраща запитване до Хърватското токсикологично дружество, Хърватския институт за обществено здраве (HZJZ) и токсикологичните отдели на няколко големи болници. Целта беше да получим експертно мнение относно потенциалните рискове от интраназално приложение на такива продукти. Не получихме обаче никакви отговори. Повечето от анкетираните отказаха да коментират темата, обяснявайки, че не са компетентни. „Ако даден продукт се счита за опасен, Държавният инспекторат го докладва в системата, която позволява бърз обмен на информация между държавите членки на ЕС и Европейската комисия, което означава, че всеки опасен продукт може да бъде отстранен от европейския и хърватския пазар“, отговориха от Министерството на здравеопазването. ОЩЕ: Въпреки забраната: В Пловдив продължават да продават енергийни прахчета