Селекционер, провалил се начело на България, загуби от БФС в съда

17 февруари 2026, 17:19 часа 249 прочитания 0 коментара
Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кръстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич, съобщиха от централата в Бояна. С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб.

Съдът застана на страната на БФС в спора с Младен Кръстаич

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени. Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на Българския футболен съюз направените разноски по производството. 

Младен Кръстаич

Младен Кръстаич бе начело на България в периода 2022 - 2023 година. Той тръгна успешно в първите си месеци, но през 2023 година не успя да запише нито една победа начело на България. Така се стигна до единодушно решение на Изпълкома на БФС да го отстрани и да потърси друго развитие за националния отбор.

