Изпратиха сигнал до Гонзо срещу съдийството на мач от българския футбол

Отборът на Марек (Дупница) изпрати официален сигнал срещу съдийството в съботния мач от 20-ия кръг на Втора лига срещу тима на Севлиево (0:1), съобщиха от клуба. В текста е посочено, че ФК Марек недоумява как за този двубой бе назначена съдийска бригада от гр. Велико Търново, който отстои само на 42 км от гр. Севлиево. Отделно от това за главен арбитър бе назначен рефер, изваден от съдийството за дълъг период от време. Документът е адресиран до президента на БФС Георги Иванов, до председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров и до председателя на Дисциплинарната комисия Юрий Кучев.

Марек Дупница писа до Гонзо заради съдийско назначение

ФК Марек посочва и конкретни ситуации, при които смята, че е ощетен от главния съдия Стилян Колев. По-конкретно дупничани имат претенции за червения картон на капитана Веселин Любомиров в 87-ата минута на срещата, както и за неотсъдено нарушение в атака срещу Даниел Кирилов в 92-ата минута, секунди преди отбелязването на единствения гол в мача.

"При отстраняването от игра на В. Любомиров разбираме, че съдията казва, че го е обидил, а в ролята си на капитан той има право да говори със съдията, при което вместо обяснение, той получава директен червен картон, е посочено в сигнала на ФК Марек. Посочено е още, че последва явен фаул за домакините, който главният рефер подмина и се направи, че не вижда на метри пред него състезателя на Марек. Обърнете особено внимание на съдийските отсъждания през целия мач, особено в края на двубоя, призовава ФК Марек", се казва в писмото на дупничани до ръководните фактори на Съдийската комисия и БФС.

В сигнала клубът цитира и думи на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който често изразява съмнения в морала на някои футболни съдии на страницата си в социалната мрежа Фейсбук.

