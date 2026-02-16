Почина един от пионерите на свободния джаз

Френският кларинетист Мишел Портал, който е един от пионерите на свободния джаз, почина на 90-годишна възраст, предаде АФП, като цитира Марион Пира, с която той работи. Портал е носител на множество музикални отличия. Той е известен и с многостранността си в жанровете и инструментите - свиреше и на саксофон. Мишел Портал композира и и за киното. През 1965 г. издава албума "Free Jazz", в който освобождава европейския джаз от американските канони, отбелязва АФП.

Immense tristesse, Michel Portal vient de nous quitter à l’âge de 90 ans. Musicien aux multiples facettes, qui s’est illustré aussi bien dans le jazz que dans le classique… France Musique va lui rendre hommage. 🙏https://t.co/9ipxHAW4xc pic.twitter.com/7GDwBaYRAl — France Musique (@francemusique) February 15, 2026

Французинът е "голяма фигура в съвременния джаз, в европейския джаз, напълно отворен към много музикални стилове и експерименти", каза Пира. Тя уточни, че смъртта на Портал е настъпила на 12 февруари. "Този велик кларинетист, приятел на най-големите музиканти на своето време, се отличаваше както в класическата, така и в джаз музиката", почете го в социалните мрежи Жан-Рене Ечегерай, кмет на Байон, родния град на музиканта.

Според него Портал се придържа към идеята никога да не се ограничава до един стил. Любител на смесването на стилове, търсач на "нов вид език", той се определя като враг на "рутината" и предпочита празничната музика пред хармонията, отбелязва БТА.