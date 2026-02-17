Започнаха фалити на петролни компании в Русия

Затягането на американските санкции, което доведе до спад на цените на руския петрол до 40 долара за барел и по-малко, започна да предизвиква вълна от фалити сред малки петролни компании в Русия. Така например, държавната банка ВТБ планира да подаде заявление за фалит на петролната компания "First Oil", собственост на Яков Голдовски, бивш акционер в СИБУР (най-голямата нефтохимическа компания в Русия, произвеждаща полимери и други продукти от преработката на нефт). Компанията на Голдовски, която оперира в Ханти-Мансийския автономен окръг, основната петролнодобивна област на Русия, е натрупала приблизително 6 милиарда рубли дълг, който не е в състояние да изплати, пише "Комерсант".

Положението на "First Oil" се е влошило по време на пандемията, а американските санкции сега са принудили петролните компании да продават суров петрол с отстъпки до 30 долара за барел, посочва изданието. И добавя, че всичко това е разсипало бизнеса на Голдовски.

Друга компания, "Янгпур", която представлява интересите в Русия на "Беларуснефт" и разработва две находища в Ямало-Ненецкия автономен окръг, също е обявена в несъстоятелност, пише United24 media.

Преди нея още две компании - "Астраханската нефтена компания" и Нефтена компания "Горний", които са притежавали три лиценза в Ненецкия автономен окръг, са подали заявления за обявяване в несъстоятелност след искове от данъчната служба.

Положението за руските петролни компании се влошава: приходите от износ намаляват, казва анализаторът на Freedom Finance Владимир Чернов. Според данни на Росстат, половината от компаниите за добив на нефт и газ в Русия в момента са нерентабилни: от януари до ноември общите им загуби са за 7,4 милиарда долара. Дори компаниите, които остават печеливши, са отбелязали повече от 50% спад на печалбите си - до около 39 милиарда долара за същия период.

"Петролната индустрия изпада в криза и последните санкции ще ускорят този процес", е мнението на Крейг Кенеди, бивш вицепрезидент на Bank of America, понастоящем експерт в Центъра за руски и евразийски изследвания "Дейвис" в Харвард, пред The Washington Post. При цена на барел около 40 долара, половината от руските петролни находища са нерентабилни и само тези с данъчни облекчения остават печеливши, съобщават и източници от индустрията пред Ройтерс.

