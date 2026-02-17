Любопитно:

Кабинетът в оставка одобри над 6 млн. евро членска вноска към Европейския механизъм за мир

Правителството в оставка на Росен Желязков прие решение, с което одобрява финансиране на Министерството на външните работи на първата за 2026 г. членска вноска за страната ни към Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ). Тя е в размер на 6 206 273 евро, обявиха от пресцентъра на кабинета на 17 февруари. Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с решение на Съвета на ЕС от 22 март 2021 г. като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират инициативи в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, които имат военни или отбранителни последици.

ЕМПМ финансира военните мисии и военните помощи към партньорите

Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, насочени към изграждането на интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на блока.

Чрез ЕМПМ се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ, включително осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, инфраструктурна и техническа подкрепа с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите.

Средствата по Европейския механизъм за подкрепа на мира се събират ежегодно чрез вноски от държавите членки на Европейския съюз.

С Решение № 704 от 7 октомври 2021 г. правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции за осигуряване на изплащането на ежегодната национална вноска на България в бюджета на механизма.

Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на ЕМПМ, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, представляващи действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

Изменя се програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

С друго решение Министерският съвет одобри изменение на програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. С правителствено решение от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи бе определено за водещо ведомство за разработване на програмата.

Одобряването на изменението ѝ по посочения фонд на Европейския съюз сега "ще позволи ефективното изпълнение на заложените в нея цели чрез насочване на спестени средства към дейности, допринасящи за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, по-специално чрез предотвратяване и борба с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, подпомагане и защита на жертвите на престъпления, както и подготовка, защита и ефективно управление на инциденти, рискове и кризи, свързани със сигурността", обявиха от правителството в оставка.

