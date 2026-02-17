ООН разкритикува ЕС за връщането на мигранти в Либия

Офисът на Върховния комисар на ООН за правата на човека призова Европейския съюз да прекрати връщането на бежанци и на други мигранти в Либия. Те са подложени на системен тормоз и насилие в северноафриканската страна, аргументираха се оттам.

Въпреки че самият ЕС не връща мигранти в Либия, той подкрепя либийските власти, които възпрепятстват тяхното отпътуване от либийските брегове. ЕС подпомага и либийската брегова охрана, която спира лодки с мигранти, които искат да прекосят Средиземно море и да стигнат до Европа, отбелязва ДПА.

Сътрудничеството на ЕС и Либия бе определено като "сътрудничество с хищници" и от Германския институт за международни въпроси и въпросите на сигурността.

ДПА припомня, че Гърция и Италия обучаваха сили на неофициалния лидер на Либия – маршал Халифа Хафтал, за да се предотврати заминаването на мигранти.

Според доклад на офиса на върховния комисариат на ООН за правата на човека мигрантите стават жертви на трафиканти на хора. Докладът предоставя детайли за изнасилвания, мъчения, принудителен труд и принудителна проституция, като неговите автори говорят за почти 100 жертви от 16 различни страни в Африка, Близкия изток и Южна Азия.

"Иска ми се да бях умряла. Беше адско преживяване", споделя жена от Еритрея, която е била държана повече от 6 седмици в къща за трафик на хора.

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк поощри операциите по спасяване на мигранти в Средиземно море. Връщания на мигранти в Либия може да има само ако стандартите за спазване на правата на човека се съблюдаваха в страната, заяви той.

