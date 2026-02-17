Fabienne Erni от Eluveitie със специален концерт в София

BGTSC представя: Специалният концерт на FABIENNE ERNI (ELUVEITIE, Illumishade), който ще се състои на 15 май от 20:00 часа в малката зала на столичния клуб Mixtape 5. Тя ще представи песни от самостоятелния си проект, хитове на ELUVEITIE, Illumishade и няколко класически кавъра на световни хитове, всички преосмислени и изпълнени на клавишен инструмент и китара в акустична обстановка. Китарист ще е Jonas Wolf (ELUVEITIE, Illumishade).

Коя е Фабиен Ерни?

Фабиен Ерни е певица и мултиинструменталистка от Швейцария, придобила световна известност с участието си във фолк метъл сензацията ELUVEITIE!

На 13-годишна възраст Ерни за първи път открива любовта си към пеенето, вдъхновена от многообразни изпълнители като Марая Кери, Селин Дион, Сара Конър и Уитни Хюстън. По-късно тя започва да изразява любовта си към музиката по-дълбоко чрез пианото и струнните инструменти, в това число арфа, укулеле и бузуки. Нейният ентусиазъм в разказването на истории с помощта на музиката процъфтява чрез музикални театрални издания, балади, песни на Дисни и филмови саундтраци.

Благодарение на отличителния си глас и артистична откритост, Фабиен е канена и допринася в широк спектър от музикални сътрудничества, като например с Feuerschwanz, Mortemia, TVINNA, Lindsay Schoolcraft, Temperance и други. Заедно с мултиинструменталиста и продуцент Вадим "Видик" Оджог от Infected Rain, двамата разширяват творческата си синергия в нов студиен проект, наречен MINDNOVA. Фабиен е известна и като основател на модерната метъл група ILLUMISHADE.

Фабиен Ерни пише нова глава от своето творческо развитие и за първи път личната ѝ артистична визия заема централно място. Соловият дебют разкрива собствената ѝ музикална вселена и пламенно сърце, а песните от този албум отразяват разнообразната и динамична творческа продукция, която Фабиен ни кани да изследваме заедно с нея.

Това, което предстои, е повече от просто колекция от песни - то е отражение на творческата същност на Фабиен Ерни.

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. С наближаване на датата на събитието цената на билетите ще нараства.

Политика за деца и непълнолетни: Събитието е със седящи места и всички възрасти могат да присъстват само с билет. Информация за декларации и пълномощни ще откриете на страницата на клуба.