17 февруари 2026, 14:44 часа
Треньори, водили ЦСКА, Левски, Лудогорец и България, се спрягат за завръщане в родната Първа лига

Четири имена на водещи български футболни треньори са спрягани за завръщане в родната Първа лига, и по-конкретно в тима на Ботев Пловдив. Преди часове "канарчетата" се разделиха с Димитър Димитров - Херо, а сега за негов наследник се спрягат имената на Стамен Белчев, Георги Дерменджиев, Ивайло Петев и Александър Томаш. И четиримата са работили за най-силните клубове у нас - Лудогорец, ЦСКА и Левски.

Ботев стартира негативно пролетния дял от сезона, отпадайки от Купата на България, а освен това допусна тежка загуба от Левски като гост. Тимът не успя да победи и Берое, като в крайна сметка Херо и ръководството на Ботев решиха да се разделят по взаимно съгласие. Задачата за Ботев няма да става по-лека, тъй като предстои гостуване на действащия шампион Лудогорец, а в този мач пловдивчани ще бъдат предвождани от Тодор Киселичков.

Ивайло Петев

Белчев, Дерменджиев, Петев и Томаш спрягани за "Колежа"

Иначе на този етап собственикът на Ботев Илиян Филипов не е влизал в контакт с никого от споменатите треньори, съобщава Sportal. В момента Белчев, Дерменджиев, Петев и Томаш нямат ангажимент към друг клуб. Стамен Белчев има няколко престоя начело на ЦСКА, като е викан "на пожар", за да спасява положението при криза. Александър Томаш също бе наскоро начело на ЦСКА, но напусна "Армията" след слаби резултати в края на миналия сезон.

Ивайло Петев и Георги Дерменджиев пък са по-познати от работата си в Лудогорец, но и двамата са заставали начело на Левски. За Петев престоят при "сините" бе изключително краткотраен заради недоволство на феновете, а Дерменджиев води столичани през 2019-та. И двамата са били и селекционери на националния отбор по футбол.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
