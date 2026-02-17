Тръмп заплаши със смъртна присъда хората, отвлекли майката на ТВ водеща

Президентът Доналд Тръмп отправи категорично предупреждение към отговорните за отвличането на Нанси Гътри, като заяви, че трябва да я освободят невредима или ще им бъдат наложени "най-тежките" наказания, предвидени във федералното законодателство. Според нов доклад на "New York Post" от понеделник, президентът Тръмп е заявил, че ще даде указания на Министерството на правосъдието да поиска смъртно наказание, ако 84-годишната майка на водещата на предаването "Today" по NBC Савана Гътри бъде убита.

Президентът заяви, че похитителите ще понесат "много, много тежки – най-тежките" федерални последствия, ако жената бъде намерена мъртва, след като бе отвлечена от дома си в предградие на Тусон, Аризона, на 1 февруари. На въпроса дали това означава, че Министерството на правосъдието ще поиска смъртно наказание, Тръмп отговори директно: "Най-тежкото, максималното наказание, да – това е вярно."

🇺🇸 | Se difundió un video de la casa de Nancy Guthrie que muestra a un secuestrador armado con una pistola apareciendo en la casa de la mujer de 84 años.



Ella ya lleva 10 días desaparecida.

pic.twitter.com/McOHAg8994 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 11, 2026

Федерални обвинения обикновено се повдигат в случаи с голям обществен интерес, особено когато са замесени потенциални междущатски елементи или нарушения на федерални закони. Въпреки че Аризона поддържа смъртното наказание, от 2022 г. насам в щата са изпълнени само две екзекуции.

Тази ограничена дейност последва почти двугодишна пауза, наложена от държавното правителство, водено от Демократическата партия, която беше отменена в края на 2024 г. От 109-те затворници, които в момента са в килиите на смъртниците в Аризона, много от тях чакат екзекуция от десетилетия.

По време на президентството си Джо Байдън смекчи присъдите на 37 от 40-те мъже, осъдени на смърт от федералния съд. Служители, свързани с Тръмп, оттогава са посочили планове да преместят тези затворници в затвори със строг режим, за да изтърпят наказанията си при по-строги условия на задържане.

Новини около търсенето на Нанси Гътри

Междувременно разследващите продължават да събират доказателства в търсенето на Нанси Гътри. Публикувани кадри от камери за наблюдение показват маскиран индивид, носещ черни ръкавици и кобур за пистолет, близо до нейното жилище в ранните часове на 1 февруари, малко преди да бъде обявена за изчезнала.

Властите се надяват, че записите, заедно с криминалистичните заключения, ще помогнат за идентифицирането на заподозрени и установяването на местонахождението на жената. Разследващите са открили няколко ръкавици в близост до местопрестъплението, включително една, намерена на около две мили от дома на Нанси Гътри. Предварителният ДНК анализ показва, че ръкавицата може да съвпада с чифта, носен от лицето, заснето на видеозаписа от камерата за наблюдение. Пробата се подлага на валидиране и в крайна сметка може да бъде въведена в националната база данни на ФБР.

Правоохранителните органи потвърдиха също, че ДНК, открито в дома на Нанси, не принадлежи нито на нея, нито на някой от близките ѝ, което повдига допълнителни въпроси за това кой може да е бил там. В петък властите изпълниха заповед за претърсване в жилище, намиращо се на около две мили от дома ѝ, но не направиха арести.

ФБР увеличи наградата за информация, водеща до нейното откриване, от 50 000 на 100 000 долара. През цялото това време Савана многократно призоваваше публично за информация, като пусна емоционално видео, в което призоваваше всеки, който има информация за местонахождението на майка ѝ, да се обади. Правоохранителните органи и семейството подчертаха, че непотвърдените теории могат да попречат на разследването и помолиха обществеността да се фокусира само върху надеждни, основани на доказателства следи.

Докато търсенето продължава, предупреждението на Тръмп подчертава високата заложена стойност на случая – и тежките последствия, които могат да последват, ако Нанси не бъде намерена жива, пише "Marca".