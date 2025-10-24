Цар Плъх представят ново тъмно поп изкушение (ВИДЕО)

След шумния дебютен албум "Най-после тишина", който влезе в Spotify Viral Top 50 Bulgaria още в първата си седмица, алтернативната рок/метъл група Цар Плъх се завръща с неочакван поп завой. "Погледни насам", чието видео излезе днес, е мрачно и красиво dark pop откровение - доказателство, че границите между стиловете са направени, за да бъдат разрушавани. Парчето привлече внимание още преди официалната си премиера. "Погледни насам" грабна голямата награда на конкурса на БНР "Пролет" 2025 за нова българска поп и рок музика. "Искаме да покажем, че попът може да бъде дълбок, тъмен и честен. Няма нужда да избираш между тежки китари и синтезатори, между ъндърграунд и мейнстрийм. Музиката е там, където е истината", споделят от групата.

Официалната премиера на видеото към песента бе днес, петък, 24 октомври, а режисьор на клипа е Петър Тухчиев, дългогодишният визуален съмишленик и арт директор на Цар Плъх. Видеото ще даде първи поглед към новата естетика на групата, преди самата песен да излезе във всички стрийминг платформи няколко дни по-късно.

С този сингъл Цар Плъх правят първата си крачка отвъд алтернативните сцени, но без да губят характерния си заряд - остри музикални идеи, емоционални вокали и дръзки аранжименти, които вече им спечелиха вярна публика.

Официално представяне + неиздавани досега парчета

Новата песен на групата ще бъде представена официално на 15 ноември в Mixtape 5 (A-side), София на най-големия концерт, който групата е подготвяла до момента. На сцената заедно с тях ще се качат scarlet, младата и много обещаваща банда, която също набира популярност с голяма скорост. Освен премиерата на сингъла, Цар Плъх ще изсвирят и няколко неиздавани досега парчета, които феновете ще имат шанс да чуят за първи път на този концерт. Специално за събитието групата подготвя атрактивно светлинно и визуално шоу. Билети можете да си закупите от тук.

Цар Плъх е група, формирана от музиканти с корени в алтернативния рок и метъл и съчетава тежък саунд с електронни и поп елементи. Дебютният албум "Най-после тишина" излезе през май 2025 г. и бързо привлече внимание с четири песни в Spotify Viral Top 50 Bulgaria. Новият сингъл отбелязва нова ера за Цар Плъх – по-мрачен, по-достъпен и още по-неподправен звук.