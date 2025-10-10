Българската група ALI с майсторски клип към "Toaster" (ВИДЕО)

ALI влизат в есента с премиера на ново видео към "Toaster", едно от най-личните парчета от албума "INTROVERSE". След динамично лято, групата представя клипа на 10 октомври. "Toaster" излиза в официалния канал на бандата в YouTube – майсторски заснет и зареден с атмосфера, но за първи път без участието на самата банда пред камерата.

За новото видео

"Toaster" започва като спонтанен демо запис от фронтмена Али Aбдала, но скоро се превръща в нещо по-голямо – резултат от колективната енергия на бандата. Песента носи отчетлив груув, вдъхновен от бийт-ориентирания подход на Али към писането. "Започва с електронните падове, после преминава към акустичния сет, но запазва ритъма и това е сърцето на песента", споделя барабанистът Орлин, описвайки процеса зад създаването ѝ. Продукцията на "Toaster" съчетава аналогов запис на дигитални барабани с въздушни китари и дълбоки клавишни линии, които, съчетани с бас линията във финалната част, добавят сила и драматизъм, превръщайки песента в празник на груува, креативността и екипната динамика, само част от суперсилите на група АLI.

Концепцията за видеото е по идея на режисьора Филип Морозов, вдъхновена от лична история, споделена с бандата още преди повече от година. Заедно с оператора Александър Генчев (Sturshel Productions), те създават разказ, който съчетава човешка уязвимост и освобождаваща енергия. Видеото е едновременно интимно и вдъхновяващо, преплитане между реалност и носталгия и един възможен път напред. Клипът е заснет на северното ни Черноморие - сред вятърни мелници, изоставени площадки и праскови в смокиновите листа. Крайният резултат е музика и картина, които се подхранват взаимно. "Нито групата би могла сама да създаде подобна концепция и нарисува такъв пейзаж, нито историята би могла да бъде разказана без думите на точно тази песен", споделят от ALI.

Група ALI на фестивала REBEL REBEL през септември 2025 г., фотограф: Георги Ангелов

Следващата седмица ALI свирят в програмата на SoAlive Music Conference на 17 октомври в Mixtape 5, Side A.

