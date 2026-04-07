DJ от Formula 1 идва за първо участие пред българска публика

На 17 април, петък, LunOr Bar & Club посреща SilverFox - бразилски DJ и продуцент, базирана в Дубай, която носи със себе си звучене, характерно за новото поколение международна house сцена. Сетовете ѝ съчетават Afro House, House Music и Melodic House с енергия, силен groove и емоционална линия, които превръщат дансинга в пълноценно преживяване, а не просто в поредната клубна вечер.

Зад този звук стои път, който не минава през случайни сцени. SilverFox започва в южна Бразилия през 2018 г., но бързо сменя посоката и се установява в Дубай, където клубният живот е непрекъснат тест. Там се изгражда и профилът ѝ като артист, способен да води вечерта, а не просто да следва настроението ѝ.

В последните години тя свири в клубове като Iris, Billionaire, Sushi Samba, Ongaku и Be Beach, локации, които задават стандарт за това как изглежда съвременната клубна сцена извън Европа. В биографията ѝ присъства и участие в Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix - сцена, на която всяко име има тежест. Паралелно с това SilverFox се движи активно между различни клубни пазари от Румъния и Турция до Египет, Катар, Индия и Франция.

Появата ѝ в Пловдив идва в момент, в който LunOr все по-видимо излиза извън стандартния модел на клубна програма. След гостуванията на Claudia Leon и &SARA, SilverFox се вписва в линия, която разчита на подбор на артисти с международен контекст и с музика, която е различна. Това прави и самото събитие различно. Не само заради името, а заради посоката, която очертава.

На 17 април от 22:00 часа SilverFox ще бъде зад пулта в LunOr Bar & Club заедно с DJ Атанас Янев.



