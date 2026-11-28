Специалният пратеник и зет на Тръмп Джаред Къшнър призна, че откакто е започнал да работи по украинския въпрос преди година, е трябвало да научи „европейския алгоритъм и колко е сложен той“, както и да разбира „местните проблеми около Украйна“. Това пише Патрик Уинтър, главен редактор на The Guardian.

По-рано Къшнър сподели в интервю, че това, че е бизнесмен, му е дало специално преживяване. „Вижте какво се случва в Близкия изток със санкциите, с Русия, с Иран. Вярвам, че за да разберете геополитиката, трябва да разберете икономиката, тъй като тези две сфери са много, много тясно свързани“, каза той.

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Уинтър обаче отбелязва, че основното разкритие е било колко убеден е зетят на Тръмп, че конфликтът в Украйна не е ситуация, в която има агресор и жертва, а просто поредица от недоразумения и проблеми с взаимното разбирателство. Редакторът на изданието отбеляза, че Къшнър се е отнесъл към кремълския лидер като към опитен корпоративен ръководител, готов да сключи сделка, стига само да му бъдат предоставени подходящите икономически стимули, а не като към някой, готов да пожертва стотици хиляди руснаци, за да възстанови част от историческа империя.

„В същото време Къшнър, често несъзнателно, ясно заяви, че до голяма степен споделя руската версия на събитията, според която поредица от следвоенни грешки в Европа и Съединените щати са довели до разширяването на НАТО на изток след 11 септември“, се казва в статията.

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Уинтър предполага, че това от своя страна го е накарало да подкрепи централното искане на Москва за преформатиране на европейската система за сигурност, така че Русия да може да запази териториите, завзети със сила, без да бъде осъждана. „Отговорите му разкриваха наивно пристрастие в полза на агресора, което беше представено като желание на медиатор да разбере и двете страни“, смята авторът на статията.

Той подчертава, че руският лидер е бил обсипан с думи на похвала, граничещи с възторг. „Путин – някои хора може да харесват това, което е направил, други може да не, но той е велик майстор на политиката. Той е историческа фигура“, каза Къшнър.

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Уинтур уточни, че специалният пратеник на Тръмп дори не е забелязал никакви признаци, че Путин може да е допуснал грешка. Той отбеляза, че когато става въпрос за това дали е правилно да се намесва в делата на друга държава, Къшнър е показал безразличие. „В края на краищата, повечето граници в Европа са се променяли с течение на времето и са били определяни от война, мир или отстъпки. Не става въпрос за справедливост или кой е прав или кой е крив. Става въпрос за прекратяване на убийствата“, казал зетят на Тръмп.

Къшнър обясни и защо смята, че руският президент не е предложил прекратяване на огъня. „Той има малка вяра, че с прекратяването на войната може да постигне следвоенно споразумение, което ще направи бъдещите войни невъзможни“, предположи зетят на Тръмп.

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Уинтър отбеляза, че Къшнър е бил впечатлен от самоконтрола на руския диктатор. „Досега Путин показа сдържаност, съгласи се да не използва ядрени оръжия и ни увери, че това е неговото намерение“, заяви в интервюто специалният пратеник на Тръмп.

Къшнър обаче отрече твърдението, че Тръмп е оказал натиск върху Володимир Зеленски. Уинтър каза, че зетят на Тръмп е отговорил, като е предизвикал интервюиращия да предостави доказателства. Уинтър отговори, като си припомни забележките на шефа на Белия дом от миналия месец, че Украйна трябва да избере нов лидер.

Къшнър намекна, че Зеленски е нанесъл първия удар в конфликта, започнал с руската инвазия. Той заяви, че отношенията с Украйна са в духа на сътрудничество, подчертавайки, че Киев се нуждае от американската помощ, без която „Украйна няма да бъде сигурна в бъдеще“.

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Авторът на статията съобщава, че Къшнър е признал още, че „териториалният въпрос в момента е донякъде в безизходица“. Зетят на Тръмп изрази мнение, че ако може да се постигне споразумение за бъдеща архитектура на сигурност в Европа, териториалният въпрос в Донбас в крайна сметка ще се разреши от само себе си.

Уинтур смята, че зетят на Тръмп по същество предлага да се възроди Съветът Русия-НАТО, един от органите, загубили своята ефективност поради войната, разгърната от Путин. В статията се отбелязва, че специалният пратеник на Тръмп също е предвиждал Украйна да бъде част от Европейския съюз, с гаранции за сигурност, подобни на предвидените в член 5 от Хартата на НАТО. Редакторът на изданието обаче припомни, че нито Москва, нито Киев са подкрепили този план, да не говорим за предпазливата Европа.

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Уинтър отбелязва, че Къшнър се е опитал да говори учтиво с Европа. Той настоя, че това трябва да бъде на масата за преговори, но не можа да се въздържи да не определи европейската военна помощ за Украйна като „посредническа война“ срещу Русия.

На въпроса защо войната в Украйна не е приключила в рамките на 24 часа, както Тръмп обеща, когато встъпи в длъжност, Къшнър демонстрира тревожна увереност, че решението се крие в това да се направят големи отстъпки на Путин, след което недоразуменията и погрешните схващания ще изчезнат.