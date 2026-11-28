Двама служители на украинското военно разузнаване, заподозрени в шпионаж, бяха арестувани отново в Австрия, съобщи ОРФ. През октомври тази година наред с въпросните двама души бяха задържани и известният украински разследващ журналист Михайло Ткач и операторът му Ярослав Бондаренко. Впоследствие агентите, разследващият журналист и операторът бяха освободени.

Прокуратурата в австрийската столица потвърди пред радиопредаването „Обеден журнал“ на обществените радио и телевизия ОРФ, че двамата агенти на военното разузнаване към момента са в предварителния арест. Делото е засекретено и официално не може да бъде предоставена допълнителна информация, предаде новинарският канал на ОРФ.

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Според добре информиран високопоставен източник причината за повторното задържане може да е анализът на иззетите носители на данни на обвиняемите, например мобилните им телефони и компютри, пише ОРФ. Твърди се, че там са открити данни, според които двамата мъже са планирали незаконни разузнавателни действия и във Великобритания. Става дума за евентуални планове за отвличане на хора, които украинските власти биха искали да изправят на съд в Украйна, предава БТА.

Тази неофициална информация вероятно означава, че е трябвало да бъдат отвлечени от Великобритания и отведени в Украйна лица, обвинявани там в икономически престъпления. Става въпрос за хора, които Великобритания досега е отказвала да екстрадира в Украйна.

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Тази информация хвърля нова светлина върху твърденията на подалия оставка украински главен прокурор Руслан Кравченко, който е напуснал Украйна и е заминал за Виена, коментира ОРФ. В края на октомври той написа в социалните мрежи, че служителите на военното разузнаване не само са се опитвали да го открият, но и са имали намерение да извършат незаконни насилствени действия срещу него. Според твърденията на бившия главен прокурор съответните заповеди идвали от канцеларията на украинския президент, посочва ОРФ.

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Първият арест на двамата агенти на военното разузнаване предизвика широк отзвук и поради това, че бяха арестувани и Ткач и Бондаренко. Операторът, който е получил наранявания при задържането, е бил и продължава да бъде заподозрян в сътрудничество със служителите на разузнаването, пише ОРФ.

Ткач публикува поредица от разследвания под заглавието „Виенският батальон“. В тях се разказва за многобройни бивши високопоставени държавни служители и олигарси, срещу които в Украйна се водят разследвания за икономически престъпления и които са избягали в Австрия. Някои от тях живеят във Виена в условия на лукс, съобщава обществената медия.

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