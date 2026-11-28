Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди пред министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, че украинската операция, при която във водите на Либия бяха поразени руски бойни кораби, е осъществена без предварителна координация с европейските партньори. Това съобщи самият Зеленски в публикация в социалните мрежи.

Още: След украинския удар: Русия върнала обратно две флотилии, запътили се към Либия

"Днес разговарях с Джорджа Мелони. Обсъдихме въпросите, по които работим и по които е важно да се разбираме. Потвърдих, че неотдавнашната операция в Либия е проведена без предварителна координация с нашите европейски партньори“, казва Зеленски в публикацията.

Още: "Италия идва тук с "Не"": Мелони отказа да подкрепи бюджета на ЕС (ВИДЕО)

Президентът е информирал Мелони, че Украйна е решена да осигури обмена на цялата необходима информация между съответните органи на страните и да поддържа пряка, редовна и ефективна комуникация между тях. Коментирайки украинските удари по руски кораби до пристанището на либийския град Бенгази, Мелони бе предупредила, че войната може да се пренесе и в Средиземно море.

Още: Мелони е още по-притисната да спре военната помощ за Украйна