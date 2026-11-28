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28 ноември 1907 година: Убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов

На този ден през 1907 г. по нареждане на Яне Сандански в София са убити Борис Сарафов и Иван Гарванов. Физическият извършител на престъплението е Тодор Паница. Това знаково убийство поставя началото на тежка междуособна война във ВМОРО, чиито първи искри започват да прехвърчат още след разгрома на Илинденско-Преображенското въстание и смъртта на Гоце Делчев и Даме Груев.

На 28 ноември Борис Сарафов намира смъртта си в своя дом в София. Тодор Паница е изпратен от групата на Яне Сандански под предлог да осъществи приятелски контакт със Сарафов. Бившият председател на ЦК на ВМОРО, Иван Гарванов, също е убит заедно с него.

Сарафов е потомък на една от най-известните, богати и уважавани български фамилии. Роденият на 12 юни 1872 г. в село Либяхово революционер е възпитан в духа на българщината в този край. Дядо му по майчина линия е пръв председател на Българската църковна община в Сяр и е един от изявените бойци срещу гръцкото духовенство. Името на Петър Сарафов – бащата на Борис, остава в историята като деец за развитието на българската просветна дейност.

Коста Сарафов, чичото на Борис, е делегат в Първия църковно-народен събор в Цариград. Той е един от ръководителите на Кресненско-Разложкото въстание.

Иван Гарванов, който е убит заедно с Борис Сарафов, е един от основателите и ръководителите на Българското тайно революционно братство в Османската империя, което действа в противовес на ВМОРО. Той става член на Солунския комитет през 1899 г. след включването на братството във ВМОРО.

Гарванов застава начело на ЦК на ВМОРО след Солунската афера през 1901 г. По негова инициатива Солунският конгрес взема решението за вдигане на въстание през 1903 година. През април 1903 г., след атентатите в Солун, Гарванов е осъден и заточен на остров Родос. През 1904 година той е амнистиран и след като излиза на свобода, пристига в България. Започва работа като учител във Втора мъжка гимназия в София, а две години по-късно се включва активно в дейността на дясното течение като член на Задграничното представителство на ВМОРО.

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