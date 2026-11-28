И тази нощ Русия не можа да спи спокойно, след като множество украински далекобойни дронове отново се насочиха към цели в Руската федерация. Това е отговорът на отказа на руския диктатор Владимир Путин най-после да спре подпалената от него пълномащбна война в Украйна.

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Отново - на прицел са обекти на руската петролна индустрия, както и руската столица Москва. Две от основните руски летища - Внуково и Домодедово, бяха затворени още около 20:00 часа на 27 ноември, като Росавиация обяви, че ограниченията за работата им са премахнати чак около 6:30 часа сутринта. Още летища в Русия бяха затворени - в Калуга, Пенза, Саратов, Тамбов, Самара, Уфа, като някои още са в сила, а в Краснодар летището беше затворено преди около час. Ясно е например защо в Уфа е затворено летището - местната индустриална зона е цел на въздушна атака.

Според информация в официалния канал в Телеграм на кмета на руската столица Сергей Собянин, към 6:08 123 дрона са свалени, докато са се приближавали към Москва. Общо 462 са били засечени да летят в Московска област.

Руският петрол гори

Нова украинска въздушна атака е имало в Ростовска област, в Новошахтинск. Видеокадри от мястото на събитието показват последствията - според анализ с геолокализация на ASTRA, резервоари-цистерни с петрол и готиво са подпалени в рафинерията в Новошахтинск. Жители на Новошахтинск съобщават за силни експлозии и се оплакват, че въздушна тревога е обявена чак след началото на атаката и че сирените за въздушна тревога не са се включили, имало е само SMS съобщения. Засега в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщава единствено за над 50 свалени дрона тази нощ в Ростовска област и че информацията за понесени щети се уточнява.

Това е втората мащабна атака срещу рафинерията в Новошахтинск за една седмица. Преди това украинският генщаб съобщи за унищожаването на 20 хоризонтални резервоара за съхранение на петрол и горива, повреда на 21 хоризонтални и 11 вертикални резервоара за съхранение и повреда на участък от тръбопровод. Рафинерията преработва до 5,6-7,5 милиона тона петрол годишно и е свързана с главната тръбопроводна система на "Транснефт". Разполага с железопътна инфраструктура, терминал за товарене на петрол в Ростов на Дон и управлява собствен флот от речно-морски танкери.

И в Самара е имало въздушна атака - пак срещу линейно-диспечерската петролна станция "Самара", близо до село Просвет, която вече четири пъти беше атакувана само през октомври (на 2, 7, 10 и 11 октомври). Вече има кадри и от там, показващи огромни пламъци.

ЛПДС "Самара" е линейна оперативно-диспечерска станция, цял комплекс, който поддържа работата на няколко станции, през които преминава петрол и участъци от магистрални тръбопроводи. Станцията получава петрол от няколко магистрални тръбопровода, съхранява го в резервоарен парк (71 резервоара) и смесва различни видове петрол, за да постигне необходимите характеристики, включително сортът за износ "Уралс", преди да изпомпва петрола по-нататък през тръбопроводната система. ЛПДС "Самара" е в експлоатация от 1957 г. и включва станция за смесване на петрол и две нефтопреносни станции, "Самара-1" и "Самара-2". Производственият комплекс обхваща над 216 хектара.

А руското военно министерство съобщи в сутрешната си сводка, че тази нощ над руска територия са свалени 1246 далекобойни украински дрона!

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