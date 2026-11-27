Два конвоя от руски кораби, превозващи бойни машини към Либия, са обърнали курса си в Средиземно море. Решението е дошло, след като украински морски дронове потопиха руската корвета "Меркурий" във водите до пристанището на либийския град Бенгази в неделя, 22 ноември, предаде Ройтерс, позовавайки се на трима души от украинските и европейски въоръжени сили и служби за сигурност.

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Според агенцията отклоняването на конвоите, пазени от военни кораби, за което преди не беше съобщавано, демонстрира как Русия трескаво се опитва да защити военноморските си активи след украинската атака с дрон, потопила руски боен кораб в Либия, на около 2000 км от бойните полета в Украйна, посочва агенцията. Единият конвой, ескортиран от фрегата на руските ВМС „Головко“, е обърнал обратно курса си близо до Сицилианския проток същия ден, в който беше извършено нападението в Бенгази, заяви пред Ройтерс европейски военен представител, който е следил движението на конвоя. Протокът е ключова точка преди достигането на северноафриканското крайбрежие.

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Представител на украинското военно разузнаване и друг служител, следящ сигурността в Близкия изток - и двамата запознати със случая - потвърдиха пред агенцията, че втората флотилия е променила курса си, вместо да продължи към Либия, и в момента се намира в близост до бреговете на Алжир. Министерството на отбраната на Русия не е отговорило на този етап на запитването от Ройтерс за коментар, изпратено извън работно време.

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Украинският президент Володимир Зеленски потвърди удара по корветата „Меркурий“ и публикува кадри, показващи унищожаването на един от най-новите кораби в Черноморския флот на Русия. На борда е имало и многоцелеви хеликоптер Ка-27.

Just look at this! The moment a Ukrainian sea drone attacked a Russian cargo ship off the coast of Benghazi, Libya, was caught on camera The video was posted by OSINTdefender. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

Освен това Албания отрече обвиненията, че е помогнала на Украйна да извърши удара по руския кораб. Страната заяви, че нейната територия не е била използвана за изстрелване на дронове или за подпомагане на операцията.