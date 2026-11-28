"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

На 30 години повечето нападатели вече знаят докъде са стигнали в кариерата си. Дарио Хюбнер тепърва разбира какво е да играеш в Серия А. Преди това е работил като работник и е вкарвал голове по малките стадиони на Италия. Пет години след дебюта си в елита вече е голмайстор на първенството. При това с екипа на Пиаченца, докато звездите на грандовете остават зад него.

Дългият път до "Сан Сиро"

Роден на 28 април 1967 година в Муджа, край Триест, Хюбнер не минава по обичайния път през школата на голям клуб. До около 20-годишна възраст работи, а футболът постепенно се превръща в негова професия.

Головете във Фано му отварят вратата към Чезена и Серия Б. Там прекарва пет сезона, преди Бреша да му даде шанс в елита през 1997 година. Дебютът му е на "Сан Сиро" срещу Интер. Всички очакват да видят Роналдо, който също играе първия си мач в италианското първенство. Хюбнер обаче открива резултата. Интер печели с 2:1, но 30-годишният дебютант вече е показал, че може да вкарва и на това ниво.

Бизона до Роберто Баджо

Мощен, директен и труден за спиране, Хюбнер получава прякора Бизона. Не изглежда като най-елегантния футболист на терена, но знае къде да застане и как да завърши атаката. В Бреша играе и до Роберто Баджо. Двамата са съвсем различни нападатели, но намират общ език. Хюбнер дори отстъпва капитанската лента на прочутия си съотборник.

Около него постепенно се натрупват истории за цигари и грапа (вид италианска джиброва ракия - бел.ред.). Самият той не крие навиците си, но години по-късно отхвърля преувеличенията, които го представят като човек, излизал пиян на терена. Зад колоритния образ стои нападател, който е извървял всяко стъпало до Серия А.

На 35 години изравни Трезеге

През 2001 година Хюбнер преминава в новака Пиаченца. Докато Ювентус, Интер и Милан преследват титлата, неговият отбор се бори да запази мястото си в първенството. Точно там нападателят прави най-силния си сезон. В последния кръг вкарва два пъти при победата с 3:0 над Верона и завършва с 24 гола, колкото има и Давид Трезеге от Ювентус.

На 35 години Хюбнер поделя голмайсторския приз на Серия А. От общо 41 попадения на Пиаченца през сезона повече от половината са негови. Така добавя голмайсторската титла в елита към вече спечелените в Серия Б и Серия С1.

Голмайсторът, който не облече националната фланелка

Въпреки головете Хюбнер никога не получава шанс в представителния отбор на Италия. Това остава едно от разочарованията му. По-късно признава, че не е настоявал непременно за място на световно първенство, но е смятал, че заслужава поне един приятелски мач.

Продължава да играе и след раздялата със Серия А, слизайки обратно към по-малките клубове. Там, откъдето е започнал. За него големият футбол идва късно. Но сезонът с Пиаченца остава в историята: до името на Трезеге, шампион с Ювентус, стои това на 35-годишния Дарио Хюбнер.

Автор: Стефан Йорданов

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