На финалната права: Възстановяват закритата КПК

22 май 2026, 6:23 часа 1429 прочитания 0 коментара
В Народното събрание депутатите ще разгледат предложението на правителството на Румен Радев за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита в началото на годината. Работата на комисията е свързана и с получаването на над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Предложението на Министерския съвет е тя да бъде в 5-членен състав с мандат от 5 години, а председателят ѝ да се сменя всяка година. Комисията трябва да следи за конфликт на интереси и да има разследващи правомощия. Още: Управляващите бързат да върнат Антикорупционната комисия. ГЕРБ я закриха, а сега я подкрепят

Припомняме, че на извънредно заседание временната комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене новия Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Законопроектът беше внесен още в първия ден на 52-рото Народно събрание от служебния кабинет на Андрей Гюров.

Текстовете минаха с подкрепата на "Прогресивна България", ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". "Против" гласуваха депутатите от "ДПС-Ново начало", а "Възраждане" не участва в гласуването.

Така се стигна до пореден политически обрат около антикорупционния орган. Само преди няколко месеца именно ГЕРБ, заедно с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН, закриха КПК чрез промени в Закона за Сметната палата. Тогава управляващите обясняваха, че борбата с корупцията не се нуждае от специализиран орган с разследващи функции.

И Радев за пръв път на парламентарен контрол

За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от „Възраждане“ и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Освен министър-председателя, в редовния парламентарен контрол ще участват още петима министри.

Антон Иванов Редактор
