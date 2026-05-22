Мнозинството с конкретен прицел атакува държавната администрация: "Прогресивна България" обяви засегнатите

22 май 2026, 7:56 часа 2616 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Няма да има масови съкращения в администрацията, а преосмисляне на дългосрочно незаетите щатни бройки или такива длъжности, на които работят пенсионери и хора, които работят на граждански договори. Няма да отрежем просто "ей така" едни или други хора. Това заяви председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов пред bTV.

Съкращения и уволнение - кои ще засегне?

По думите му мнозинството трябва да действа в много ускорени срокове. 

Според Проданов, ако не се наложат някакви условия, тогава ще има раздут финансов бюджет. "Приоритетните сфери, които ще се разгледат са именно в администрацията с пенсионерите и гражданските договори, но оттам нататък всяко едно ведомство ще прецени какво да прави със служителите си", добави народният представител. 

Според Константин Проданов много е трудно да бъдат ангажиментите за увеличение на заплатите, като пет процентното увеличение на заплатите в администрацията ще бъдат запазени. От 2027 г. нататък ще се прилага единна бюджетна политика по доходите - и в изпълнителната власт, и на народните представители, закани се депутатът от управляващото мнозинство. 

Проданов добави, че целта на управляващите ще е да се вместят в 3% дефицит в Бюджет 2026. Над 2 млрд. евро са неразплатените плащания, над 1 млрд. са неразплатените плащания към общините. Предстоят и плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, отчете още председателят на Временната комисия по бюджет и финанси. 

И увери - няма да има компрометиране на социалните функции на държавата. 

Константин Проданов Румен Радев Прогресивна България 52 Народно събрание кабинетът Радев
